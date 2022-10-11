Эксперты РЭО создали виртуальный тур для изучения мусорных полигонов

Как объяснил Денис Буцаев, глава РЭО, VR-тур создавался специалистами ведомства с целью виртуального „посещения“ мусорных полигонов. Данный VR-тур стал первым среди туров, созданных на объекте размещения при помощи записей, полученных с беспилотных летательных аппаратов. Возможно, что в дальнейшем тур будет доработан с внедрением элементов обучающих программ. К примеру, с помощью очков виртуальной реальности можно будет выявлять нарушения. На данный момент у РЭО действуют два виртуальных тура. Один из них — в Тверскую область на полигон „Славное“, а второй — в Тамбовскую область на „Комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского р-на“.