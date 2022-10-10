Валерий Лимаренко: Мы повышаем доступность и качество медицинских услуг

Posted 10 октября 2022, 06:24
Published 10 октября 2022, 06:24
Modified 21 октября 2022, 16:23
Updated 21 октября 2022, 16:23
В Сахалинской области активно обновляют автопарк лечебных организаций. В 2021 году на территорию региона началась поставка машин в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
С того времени в регион поступило свыше 150 машин. Все они распределены по медицинским учреждениям региона. Таким образом, в области обновили уже более 60 процентов санитарного транспорта, сообщает портал Sakh.online. С помощью нового автотранспорта идёт доставка пациентов, медработников, лекарственных препаратов, перевозка биологических жидкостей.
Не так давно автопарк сахалинских медучреждений пополнила очередная партия современных машина. Вручая ключи от спецавтомобилей представителям районных больниц, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что транспорт будет направлен, в том числе, в отдалённые районы Сахалина и Курил: Охинский, Александровск-Сахалинский, Смирныховский, Макаровский, Невельский, Долинский, Анивский, Томаринский, Курильский, Южно-Курильский, Северо-Курильский.
- Очень важно, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать своевременную качественную помощь, а медики – работать в комфортных условиях. Для этого мы повышаем доступность услуг, обеспечиваем учреждения необходимым оборудованием и транспортом. Вы занимаетесь благородным делом – спасением жизни людей. И новые автомобили станут в этом хорошим подспорьем, – обратился к представителям медицинских учреждений Валерий Лимаренко.