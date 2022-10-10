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Posted 10 октября 2022,, 15:38

Published 10 октября 2022,, 15:38

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Прогноз экспертов: аренда на квартиры Москве и в Московской области снизится в цене

Прогноз экспертов: аренда на квартиры Москве и в Московской области снизится в цене

10 октября 2022, 15:38
Фото: 1mi
По информации, озвученной возглавляющей управление аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксаной Поляковой, в Москве и Московской области аренда жилья уже в ближайшее время окажется доступней, поскольку выросли скидки на него.

Как сообщает NEWS.ru, это связано с продолжающейся частичной мобилизацией. Собственники квартир предлагают все большее количество съемного жилья, а число тех, кто хотел бы снять квартиру, все меньше. Что и оборачивается дисконтами и преференциями к удовольствию желающих арендовать жилье.

Поэтому можно прогнозировать, что вырастет число тех, кто желает сдать в аренду квартиру, а спрос, напротив, будет стагнировать.

Информация Поляковой соответствует данным, озвученным экспертом по аренде недвижимости федеральной компании «Этажи» Андреем Сердюком. Налицо повышающийся спрос на тех, кто желает взять жилье в аренду в российской столице. Заметен и рост конкуренции за них. Не исключается и прессинг на ставки аренды, из-за чего они могут вернуться на тот уровень, что наблюдался в начале года.

#Общество#Новости#Марина Колодкина#1
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