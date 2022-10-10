Прогноз экспертов: аренда на квартиры Москве и в Московской области снизится в цене

Информация Поляковой соответствует данным, озвученным экспертом по аренде недвижимости федеральной компании «Этажи» Андреем Сердюком. Налицо повышающийся спрос на тех, кто желает взять жилье в аренду в российской столице. Заметен и рост конкуренции за них. Не исключается и прессинг на ставки аренды, из-за чего они могут вернуться на тот уровень, что наблюдался в начале года.