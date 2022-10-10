Прогноз экспертов: аренда на квартиры Москве и в Московской области снизится в цене

Posted 10 октября 2022,, 15:38
Published 10 октября 2022,, 15:38
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, это связано с продолжающейся частичной мобилизацией. Собственники квартир предлагают все большее количество съемного жилья, а число тех, кто хотел бы снять квартиру, все меньше. Что и оборачивается дисконтами и преференциями к удовольствию желающих арендовать жилье.
Поэтому можно прогнозировать, что вырастет число тех, кто желает сдать в аренду квартиру, а спрос, напротив, будет стагнировать.
Информация Поляковой соответствует данным, озвученным экспертом по аренде недвижимости федеральной компании «Этажи» Андреем Сердюком. Налицо повышающийся спрос на тех, кто желает взять жилье в аренду в российской столице. Заметен и рост конкуренции за них. Не исключается и прессинг на ставки аренды, из-за чего они могут вернуться на тот уровень, что наблюдался в начале года.