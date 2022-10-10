Как контракт на 9,4 млн рублей бросил тень на двух министров Башкирии

Речь идет о контракте на ремонт автодороги по улице Горького в Сибае. Его заключили в декабре 2021 года с уфимским «Инфодор-Строй», следует из материалов портала госзакупок. При этом, как выяснили следователи республиканского МВД, к тому моменту работы по договоренности с Минтрансом Башкирии и мэрией Сибая уже выполнила другая компания.
По данным источника Mkset, подрядчиком было зарегистрированное в Челябинской области ООО «Кизилдорстрой». Это общество аффилировано с руководством Минтранса, считают следователи.
Когда ремонт уже закончился, мэрия запросила в министерстве финансирование на ремонт улицы Горького. Ведомство средства выделило. Тогда мэрия формально провела конкурс, сделав так, чтобы победителем оказался «Инфодор-Строй». С последним подписали контракт, а затем — без экспертизы приняли работы и перечислили ему деньги — 9,4 млн рублей. Затем официальный подрядчик уже перевел средства «Кизилдорстрою».
Такая практика: сначала товар/работы, а потом официальные конкурсные процедуры — не редкость в Башкирии. Например, в мае правительственная делегация республики летала в деловую поездку по маршруту Уфа-Нукус-Самарканд-Ташкент-Уфа. Сам перелет состоялся 16 мая, а итоги конкурса подвели только 18 мая. Стоимость перелета — 20 млн рублей — оплатил республиканский Минтранс. Транспортные услуги для гостей Четвертого Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022» ведомство заказывало в июле, хотя форум прошел в начале июня. Минторг Башкирии заключает контракты после того, как услуги уже были оказаны, еще чаще. Например, несколько таких договоров были подписаны с поставщиками питания для гостей различных мероприятий.
Однако если к предыдущим закупкам, проведенным задним числом, вопросов ни у кого не возникло, то схему с ремонтом улицы Горького в Сибае раскрыли следователи. Их претензии вызвало не только нарушение законодательства о контрактной системе (фактически чиновники сделали все, чтобы обойтись без проведения конкурсных процедур), но и качество ремонта, выполненного не по ГОСТу. Сейчас правоохранители разбираются в махинациях чиновников. Имен подозреваемых они пока не называют, именуя их «лицами из числа руководства» Минтранса и мэрии Сибая. Но, как выяснил Mkset, оставленные в процессе заключения контракта следы ведут к двум госслужащим.
Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, подрядчик должен был уложить асфальт на площади 10514 кв. м. Муниципальный контракт с официальным подрядчиком — «Инфодор-Строем» — подписывал тогда еще мэр города Рустем Афзалов.
Улица Горького не относится к числу главных автодорог Сибая. Вдоль нее стоят многоквартирные дома, ближе к городской окраине они сменяются частными. В середине улицы — бульвар с видом на городскую филармонию. Как считает следствие, мэр подписывал контракт уже после завершения ремонта. О том, что улицу в небольшом городе асфальтировали, он, вероятно, не мог не знать.
С апреля этого года Афзалов в Сибае не работает. Он возглавил министерство предпринимательства и туризма Башкирии. Однако вопросы к экс-мэру Сибая у следствия, вероятно, имеются.
Столь сложная схема — подписание договора с одной компанией, а потом перевод средств фактическому исполнителю, вероятно, потребовалась, чтобы скрыть аффилированность с высшими чиновниками.
Компания «Кизилдорстрой» зарегистрирована в селе Кизильское Челябинской области. Ее выручка в 2021 году резко увеличилась с 294,5 млн до 754 млн рублей. При этом компания, прибыльная на протяжении предыдущих четырех лет, в прошлом году увеличила на 220 млн рублей расходы и ушла в убыток.
В 2022 году «Кизилдорстрой» заключил два контракта на ремонт участков автодорог Сибай — Акъяр и Серменево — Амангильдино — Баймак. Оба были подписаны с подведомственным Минтрансу Управлением дорожного хозяйства (УДХ) Башкирии. Сумма первого договора составила 64 млн рублей, второго — 59 млн. В 2021 году компания не работала на территории Башкирии.
В свою очередь, «Инфодор-Строй» в текущем году заключил 27 госконтрактов. В числе заказчиков — муниципальные администрации, а также УДХ. В 2021 году компания заключила 81 такой контракт, в 29 из которых заказчиком выступило УДХ. В 2021 году компания получила 832,4 млн рублей выручки, а чистая прибыль составила 11,4 млн.
Однако самое интересное — не финансовые показатели двух компаний, а их связи. Так, например, «Кизилдорстрой», вероятно, может быть аффилирован с главой башкирского Минтранса Александром Булушевым.
Руководителем «Кизилдорстроя» является Артур Хакимов, он же владеет 74% его уставного капитала. 16% принадлежит Тамаре Горбуновой, 10% — Якову Василевицкому.
Через бенефициаров компания, предположительно, связана с Булушевым. Например, Артур Хакимов владеет 50% уставного капитала ООО «Битумойл». Половина компании перешла к нему 11 января 2022, а до этого момента принадлежала Александру Булушеву.
Глава Минтранса также владел 50% капитала ООО НПП «Уфа-бимаст», с 11 января 2022 года он вышел из состава учредителей. 30% его доли перешли к Тамаре Горбуновой, 20% — Якову Василевицкому.
Яков Василевицкий имеет долю в 71,42% и в московском ООО «Рэмойл». До апреля 2021 года Булушеву принадлежало 46% уставного капитала компании. Все эти совпадения позволяют предположить, что Горбунова, Василевицкий и Хакимов, скорее всего, проверенные партнеры Александра Булушева. А поскольку через них «Кизилдорстрой» может быть связан с главой Минтранса, вероятно, вопросы у следователей возникли именно к Булушеву.
Если все подозрения подтвердятся, то проблемы с законом возникнут сразу у двух министров республиканского правительства. Дело может вылиться в громкий процесс, который станет уже вторым по счету за губернаторский срок Радия Хабирова. Первым стало уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге при строительстве очистных сооружений в селе Маячный в Кумертау. Его фигурантами стали министр строительства Рамзиль Кучарбаев и глава МинЖКХ Борис Беляев. В настоящее время уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде Уфы.
Ранее региональные власти пытались дистанцироваться от этого разбирательства. В пресс-службе главы региона в момент задержания глав Минстроя и МинЖКХ подчеркивали, что повод, из-за которого началось «общение с силовыми структурами» Беляева и Кучарбаева, не связан со временем их работы в команде Радия Хабирова.
Mkset запросил комментарии в региональном министерстве транспорта и в министерстве предпринимательства и туризма РБ (ведомство сейчас возглавляет Афзалов). В ответе из первого ведомства, подписанном и. о. руководителя Русланом Гариповым, говорится, что Минтранс не комментирует заключение муниципальных контрактов, заказчиками по которым выступают сами муниципалитеты. В пресс-службе Минтуризма на запрос пока не ответили.