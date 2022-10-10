Как контракт на 9,4 млн рублей бросил тень на двух министров Башкирии

Однако если к предыдущим закупкам, проведенным задним числом, вопросов ни у кого не возникло, то схему с ремонтом улицы Горького в Сибае раскрыли следователи. Их претензии вызвало не только нарушение законодательства о контрактной системе (фактически чиновники сделали все, чтобы обойтись без проведения конкурсных процедур), но и качество ремонта, выполненного не по ГОСТу. Сейчас правоохранители разбираются в махинациях чиновников. Имен подозреваемых они пока не называют, именуя их «лицами из числа руководства» Минтранса и мэрии Сибая. Но, как выяснил Mkset, оставленные в процессе заключения контракта следы ведут к двум госслужащим.