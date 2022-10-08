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Posted 8 октября 2022, 05:32

Published 8 октября 2022, 05:32

Modified 21 октября 2022, 16:23

Updated 21 октября 2022, 16:23

«Все боятся красной кнопки»: Земфира выпустила мини-альбом «От Луки»

8 октября 2022, 05:32
Новый альбом из четырех песен вышел в ночь на 8 октября.

У Земфиры вышел мини-альбом «Земфира от Луки». Как следует из буклета, опубликованного на сайте альбома, она работала над ним вместе со своим племянником Артуром Рамазановым-Остапенко.

В релизе четыре композиции — «II», «Время не щадит», «Апероль», «Мой друг». Напомним, Земфира ранее уже работала с Артуром Рамазановым-Остапенко, а также с его братом-близнецом Артемом — в частности, в составе группы The Uchpochmack.

Ранее стало известно, что новый гастрольный тур Земфиры «Borderline Tour 2022» стартует в октябре: в рамках тура пройдут выступления в крупных европейских городах, в том числе — Праге, Гамбурге, Париже, Лондоне. Концертов в России не планируется — ранее певица была внесена в списки нежелательных музыкантов на территории РФ (музыкальным промоутерам не рекомендуется организовывать выступления артистов на своих площадках).

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#Андрей Королев#Культура#Новости
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