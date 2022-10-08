«Все боятся красной кнопки»: Земфира выпустила мини-альбом «От Луки»

Ранее стало известно, что новый гастрольный тур Земфиры «Borderline Tour 2022» стартует в октябре: в рамках тура пройдут выступления в крупных европейских городах, в том числе — Праге, Гамбурге, Париже, Лондоне. Концертов в России не планируется — ранее певица была внесена в списки нежелательных музыкантов на территории РФ (музыкальным промоутерам не рекомендуется организовывать выступления артистов на своих площадках).