В Уфе изнасилованная полицейскими дознавательница отсудила 2,9 млн морального вреда

Как сообщалось ранее, экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук в ночь на 30 октября 2018 года в отделе полиции изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. В декабре 2019 года Кировский районный суд вынес всем троим обвинительный приговор. Галиев и Матвеев тогда получили по 7 лет колонии, Яромчук — 6 лет. Кроме того, суд взыскал с них солидарно 3 млн рублей за моральный вред.