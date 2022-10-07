В Уфе изнасилованная полицейскими дознавательница отсудила 2,9 млн морального вреда

Posted 7 октября 2022, 14:21
Published 7 октября 2022, 14:21
Modified 21 октября 2022, 16:23
Updated 21 октября 2022, 16:23
Заседание по гражданскому иску о компенсации морального вреда, причиненного дознавательнице преступлением, проходило в закрытом режиме.
В результате с ранее осужденных Эдуарда Матвеева взыскан 1 млн рублей, с Павла Яромчука 900 тыс. рублей, с Салавата Галиева 1 млн рублей. Решение в законную силу не вступило.
Как сообщалось ранее, экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук в ночь на 30 октября 2018 года в отделе полиции изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. В декабре 2019 года Кировский районный суд вынес всем троим обвинительный приговор. Галиев и Матвеев тогда получили по 7 лет колонии, Яромчук — 6 лет. Кроме того, суд взыскал с них солидарно 3 млн рублей за моральный вред.
3 июня 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал Матвеева и Галиева и смягчил наказание Яромчуку с шести до четырех лет лишения свободы.
10 ноября 2020 года Шестой кассационный суд в Самаре рассмотрел кассационные жалобы на приговор от потерпевшей, прокуратуры Башкирии и защиты Павла Яромчука, отменил решение и направил дело на новое рассмотрение.
23 июня 2021 года Верховный суд Башкирии признал экс-полицейских виновными по статьям 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ и приговорил Яромчука к 5,5 годам колонии, Галиева и Матвеева — к 7 годам.
Вопрос о выплате дознавательнице компенсации за моральный вред рассматривался в рамках гражданского иска в Кировском районном суде Уфы в ином составе суда. Требования истца были удовлетворены частично.