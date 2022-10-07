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Posted 7 октября 2022, 14:21

Published 7 октября 2022, 14:21

Modified 21 октября 2022, 16:23

Updated 21 октября 2022, 16:23

В Уфе изнасилованная полицейскими дознавательница отсудила 2,9 млн морального вреда

7 октября 2022, 14:21
Гульназ Фатхисламова еще в декабре 2019 года в суде первой инстанции добилась компенсации в размере 3 млн рублей, однако позднее решение отменили, сообщила пресс-служба Кировского районного суда Уфы.

Заседание по гражданскому иску о компенсации морального вреда, причиненного дознавательнице преступлением, проходило в закрытом режиме.

В результате с ранее осужденных Эдуарда Матвеева взыскан 1 млн рублей, с Павла Яромчука 900 тыс. рублей, с Салавата Галиева 1 млн рублей. Решение в законную силу не вступило.

Как сообщалось ранее, экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук в ночь на 30 октября 2018 года в отделе полиции изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. В декабре 2019 года Кировский районный суд вынес всем троим обвинительный приговор. Галиев и Матвеев тогда получили по 7 лет колонии, Яромчук — 6 лет. Кроме того, суд взыскал с них солидарно 3 млн рублей за моральный вред.

3 июня 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал Матвеева и Галиева и смягчил наказание Яромчуку с шести до четырех лет лишения свободы.

10 ноября 2020 года Шестой кассационный суд в Самаре рассмотрел кассационные жалобы на приговор от потерпевшей, прокуратуры Башкирии и защиты Павла Яромчука, отменил решение и направил дело на новое рассмотрение.

23 июня 2021 года Верховный суд Башкирии признал экс-полицейских виновными по статьям 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ и приговорил Яромчука к 5,5 годам колонии, Галиева и Матвеева — к 7 годам.

Вопрос о выплате дознавательнице компенсации за моральный вред рассматривался в рамках гражданского иска в Кировском районном суде Уфы в ином составе суда. Требования истца были удовлетворены частично.

#Происшествия#Новости
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