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В рамках банкротства имущество автохолдинга «Гема» выставляют на торги

7 октября 07:11
Фото: pixabay.com
Многофункциональные комплексы, принадлежавшие ЗАО «Гема Инвест», будут выставлены на публичные торги в рамках процедуры банкротства. Основной кредитор компании — банк непрофильных активов «Траст».

На продажу будет выставлен торгово-складской комплекс на первой линии Минского шоссе (43 км) — в городе Голицыно Одинцовского района. В комплекс «Голицыно» входит три складских здания общей площадью 43,7 тыс. кв. м и два ангара. Объекты занимают земельный участок площадью 81,5 тыс. кв. м.

Также на торги будут выставлены многофункциональный комплекс (МФК) «Можайка» и бизнес-центр Premium West на Можайском шоссе в поселке Новоивановское Одинцовского района. Все объекты расположены вблизи транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе и МКАД.

В МФК «Можайка» входит шесть нежилых зданий общей площадью 37 тыс. кв. м, которые подходят под размещение автосалонов и автотехцентров. Все объекты оснащены системой «умный дом», на фасадах зданий сплошное панорамное остекление. Комплекс расположен на земельном участке общей площадью 64,8 тыс. кв. м.

Девятиэтажный бизнес-центр класса «B» Premium West также оснащен современными инженерными технологиями и геотермальной системой отопления и охлаждения. В интерьере офисного центра использованы элементы из дерева, камня, стекла и металла. Общая площадь офисного здания — 26 тыс. кв. м.

Кроме этого, на торгах будет продаваться часть помещений в бизнес-парке «Касаткина», в Москве на улице Касаткина. В имущественный комплекс с наземным паркингом входит четыре нежилых здания общей площадью 20 тыс. кв. м, две обособленные части зданий площадью 6 тыс. кв. м, а также два встроенных нежилых помещения общей

площадью 2,4 тыс. кв. м. Эти объекты занимают три земельных участка площадью 33 тыс. кв. м. Все здания и помещения оснащены современными инженерными технологиями и расположены на благоустроенной охраняемой территории.

#Новости#1#Общество#Денис Объедкин
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