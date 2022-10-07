Российский ученый придумал технологию по добыче газа в условиях вечной мерзлоты

Газовые гидраты представляют собой соединения, состоящие из молекул газа и воды. Формируются такие соединения при определённых соотношениях давления и температуры, отвечающих за устойчивое состояние газо-водного образования, когда молекулы воды выстраиваются в определённую структуру, создавая ажурный каркас, полости внутри которого заполняется молекулами газа. Внешне кристаллы газовых гидратов похожи на кристаллы льда, а их скопления часто напоминают рыхлый лёд. При атмосферном давлении и положительной температуре газовый гидрат вместо того, чтобы постепенно таять, как лёд, очень быстро, с шипением и треском, уменьшается в объёме, оставляя после себя значительно меньший объём воды. Поэтому газовые гидраты, по аналогии со льдом, иногда даже условно называют «газом в твёрдом состоянии», «замороженным газом» или «метановым льдом».