Одноклассники и «Культура.РФ» запустили интерактивный квиз к юбилею Марины Цветаевой

Posted 7 октября 2022, 12:12
Published 7 октября 2022, 12:12
Modified 21 октября 2022, 16:23
Updated 21 октября 2022, 16:23
Пользователи смогут узнать, как хорошо они знают лирику российской поэтессы.
8 октября 2022 года исполняется 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой. В честь юбилея поэтессы портал «Культура.РФ» подготовил тест из 10 вопросов: «Цветаева или не Цветаева?». В официальной группе портала в ОК пользователей
проверят на знание произведений не только Марины Цветаевой, но и Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус и других авторов, чье творчество часто путают с работами поэтессы.
ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, в мае этого года ОК и РГДБ в рамках Библионочи запустили мини-приложение «Русские сказки. Фольклорные и литературные», которое позволило пользователям посмотреть на известные сказки глазами взрослых. Также совместно с российской государственной библиотекой и НЭБ «Свет» соцсеть в марте этого года создала интерактивный тест к юбилею Корнея Чуковского. С его помощью пользователи могли проверить себя на знание биографии и произведений российского писателя.