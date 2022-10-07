К субботникам РЭО присоединилось 1500 волонтеров

Уже по традиции в Волгоградской и Липецкой областях прошли мероприятия по озеленению - активисты высадили деревья на территории парков и детских дошкольных учреждений. Кроме этого, в Липецкой области состоялся плоггинг-забег на Привокзальных прудах, цель которого заключается в очистке территорий от мусора.