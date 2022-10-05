Жилеты за 57 тысяч и панно за 35: власти Башкирии снова заказывают сувениры

Posted 5 октября 2022, 07:34
Published 5 октября 2022, 07:34
Modified 21 октября 2022, 16:23
Updated 21 октября 2022, 16:23
Заказчиком выступает Хозяйственное управление (обслуживает нужды высших чиновников республики). Все контракты заключили с единственными поставщиками, три из которых — местные, один — из соседней Челябинской области.
Два миллиона рублей выделено на закупку сувенирных елянов (башкирская национальная верхняя длиннополая одежда с длинными рукавами), женских жилетов и упаковки для них. Продукцию поставит уфимское ООО «Ателье «Салават».
Елянов «Курай» закупается 25 штук, они должны быть сшиты из бархата и саржи и украшены мулине, шнуром, металлофурнитурой и тесьмой. Стоимость одного такого изделия — 42 900 рублей.
Самое дорогое изделие — жилет женский «Янтарь», выполненный из меха лисы, саржи, натуральной замши и кожи и украшенный металлофурнитурой и мулине. Всего закупается пять таких сувениров, каждый из которых обойдется в 57 200 рублей.
Также закупается 10 женских жилетов «Сакмар» по цене 39 160 рублей. Изделия должны быть сшиты из дубленой овчины, натуральной кожи, украшены металлофурнитурой и мулине.
Кроме этого закупается сувенирная упаковка «Тирмэ Зайнаб» в виде юрты. Ее диаметр 28 см, высота — 20 см. Юрта должна быть сшита из сукна и саржи и украшена мулине. Всего закупается 15 таких изделий, стоимость каждого — 7 150 рублей.
Упаковка «Батман» стоит 7 700 рублей. Изделие должно быть выполнено из сукна, саржи и кожи и украшены мулине. Поставщик должен изготовить 20 таких упаковок.
У златоустовского ООО «КХО» закупается 20 тарелей стоимостью 18,5 тыс. рублей каждая. Изделие диаметром 250 мм должно быть выполнено из никеля и латуни. На тарелях в инструментальной технике должны быть нанесены узоры и мотивы национального башкирского орнамента. Общая стоимость контракта составляет 370 тыс. рублей.
Еще 5,4 млн рублей уйдут на декоративные панно. Почти 4 млн рублей направят на изделия из натурального камня, которые поставит уфимское предприятие народно-художественных промыслов «Артель».
Самое дорогое мозаичное панно — «Природа Башкортостана» — должно быть изготовлено из яшмы, халцедона и виолана. Его длина — почти 40 см, ширина — 29. Таких изделий закупят 40.
Панно «На просторе» должно быть изготовлено из яшмы и халцедона. Его длина — 48 см, ширина-32 см. Закупается 39 изделий стоимостью 30 тыс. рублей.
Панно «Башкортостан. Белые скалы» из яшмы, халцедона и газгана размерами 38×28 см стоит 20 тыс. рублей. Таких сувениров закупается 49.
Объемная мозаика «Батыры» из яшмы, кремния, лазурита, тигрового глаза и белоречита оценена в 15 тыс. рублей, всего закупается четыре таких композиции.
На 15 шкатулок «Башкортостан» потратят 180 тыс. рублей, а на 16 композиций «Башкир на отдыхе» — 160 тыс.
Кроме того, еще почти 1,5 млн рублей потратят на закупку сувенирных панно из пресс-массы. Контракт заключили с уфимским предприятием «Агидель». Закупается 30 панно № 1, выполненных в технике лаковой живописи масляными красками. Изделие диаметром 60 см должно быть оформлено в подарочную упаковку из бумвинила. Стоимость одного панно — 35 тыс. рублей.
Также закупают 16 панно «Салават» диаметром 40 см стоимостью 20 тыс. рублей и 20 тарелок-панно «Мелодия курая» диаметром 25 см. Стоимость каждого — 6 тыс. рублей.