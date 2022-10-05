Жилеты за 57 тысяч и панно за 35: власти Башкирии снова заказывают сувениры

Самое дорогое изделие — жилет женский «Янтарь», выполненный из меха лисы, саржи, натуральной замши и кожи и украшенный металлофурнитурой и мулине. Всего закупается пять таких сувениров, каждый из которых обойдется в 57 200 рублей.