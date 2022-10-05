Вице-спикер Курултая удивился стоимости вещмешка для мобилизованного из Башкирии

Posted 5 октября 2022, 05:18
Published 5 октября 2022, 05:18
Modified 21 октября 2022, 16:23
Updated 21 октября 2022, 16:23
Вице-спикер Госсобрания РБ рассказал в своем телеграм-канале о визите к женам мобилизованных граждан, которые остались наедине с детьми и с бытовыми проблемами, после того как их мужья были призваны в рамках частичной мобилизации.
Однако после визита Ахмадинурова к временно безработной Ольге и работнице детского садике Земфире, нельзя сказать, что женщины остались с проблемами один на один, ведь помощь все-таки пришла.
Узнал, что обе потратили на сбор вещмешка (рюкзак, нательное белье, спальный мешок, флис, берцы и др) по 30 тыс руб. каждая (с учетом цен в военторгах). Помог компенсировать часть затрат и пообещал передать мужьям посылочку в Саратов, куда завтра направляемся с главами Нефтекамска, Агидели и Краснокамского района.Рустем Ахмадинуров
Кроме того Рустему Ахмадинурову из первых уст стало известно о том, что у женщин «не все гладко у них с положенными соцвыплатами на детей и не все обязательства выполнены работодателями», с помощью имеющегося у чиновника административного ресурса ему удалось «оперативно поправить данные вопросы».
Резюмировал он свой пост тем, что самым главным в его визите все-таки было общение, так как женам мобилизованных граждан важно знать, что они не одни.