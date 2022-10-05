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Posted 5 октября 2022, 05:18

Published 5 октября 2022, 05:18

Modified 21 октября 2022, 16:23

Updated 21 октября 2022, 16:23

Вице-спикер Курултая удивился стоимости вещмешка для мобилизованного из Башкирии

5 октября 2022, 05:18
Рустем Ахмадинуров навестил двух женщин, мужья которых попали под частичную мобилизацию и удивился стоимости сборов, о чем рассказал в своем телеграм-канале 5 октября.

Вице-спикер Госсобрания РБ рассказал в своем телеграм-канале о визите к женам мобилизованных граждан, которые остались наедине с детьми и с бытовыми проблемами, после того как их мужья были призваны в рамках частичной мобилизации.

Однако после визита Ахмадинурова к временно безработной Ольге и работнице детского садике Земфире, нельзя сказать, что женщины остались с проблемами один на один, ведь помощь все-таки пришла.

Узнал, что обе потратили на сбор вещмешка (рюкзак, нательное белье, спальный мешок, флис, берцы и др) по 30 тыс руб. каждая (с учетом цен в военторгах). Помог компенсировать часть затрат и пообещал передать мужьям посылочку в Саратов, куда завтра направляемся с главами Нефтекамска, Агидели и Краснокамского района.Рустем Ахмадинуров

Кроме того Рустему Ахмадинурову из первых уст стало известно о том, что у женщин «не все гладко у них с положенными соцвыплатами на детей и не все обязательства выполнены работодателями», с помощью имеющегося у чиновника административного ресурса ему удалось «оперативно поправить данные вопросы».

Резюмировал он свой пост тем, что самым главным в его визите все-таки было общение, так как женам мобилизованных граждан важно знать, что они не одни.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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