Вице-спикер Курултая удивился стоимости вещмешка для мобилизованного из Башкирии

Кроме того Рустему Ахмадинурову из первых уст стало известно о том, что у женщин «не все гладко у них с положенными соцвыплатами на детей и не все обязательства выполнены работодателями», с помощью имеющегося у чиновника административного ресурса ему удалось «оперативно поправить данные вопросы».