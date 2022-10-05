ИРИ: Липецкая область — один из стратегических регионов Черноземья РФ

Posted 5 октября 2022, 17:26
Published 5 октября 2022, 17:26
Modified 21 октября 2022, 16:23
Updated 21 октября 2022, 16:23
По информации vostokmedia.com, задача проекта ‑ зафиксировать в информационном поле значимые события, которыми живет Россия в течение последних 20 лет.
Социологи, журналисты и эксперты определили эпизоды современной истории, оказавшие максимальное влияние на жизнь молодежи. Вопросы исследования были заданы фокус-группам по всей стране. Респондентами являются россияне в возрасте от 18 до 35 лет.
Участникам исследования предложили выбрать 15 важных событий в России и 5 — в своем регионе.
В фокусе внимания сегодня ‑ Липецкая область. Это важный в стратегическом плане регион Черноземья России. Объем промышленного производства на душу населения здесь занял лидирующее место в ЦФО. Этот и другие успехи были достигнуты в течение минувших 20 лет.
Важным преобразованием для местных жителей стало масштабное строительство школ, детских садов и поликлиник не только в Липецке, но и в районных центрах области. В микрорайоне Европейский строятся одновременно и школа, и детский сад, и парк. Учебное заведение рассчитано на 800 учеников.
В рамках нацпроекта «Демография» в Европейском реализуется строительство детского сада на 280 мест. В парке, занимающем площадь 5 га, будут обустроены спортивные площадки, зоны для прогулок, парковка.
Ледовый дворец в Усмани ‑ первый объект программы спортивного строительства. Также хоккейные площадки созданы в Задонске, Липецке, Ельце. В этом году в Липецкой области планируется открытие пяти спортивных объектов.
В Липецкой области работает санитарная авиация. В течение года вертолеты «Ансат» произвели свыше 600 вылетов. На их борту предусмотрено необходимое медоборудование, поэтому есть возможность оказывать экстренную помощь. Вертолет оснащен аппаратом ИВЛ, многофункциональным монитором, дефибриллятором. Медики проходили обучение для работы в условиях воздуха. Благодаря санитарной авиации пациентов из различных районов области можно в кратчайшие сроки доставлять в медицинские учреждения.
Аэропорт в Липецке получил статус международного. В настоящее время ведется работа по развитию аэровокзального комплекса.
Помимо этого, в регионе ведется строительство новых переправ. Одна из них, расположенная в поселке Новая Жизнь, обеспечивает путь из Липецка в Грязи. Протяженность путепровода составляет свыше 630 м.
В этом году в Липецкой области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется ремонт 12 мостовых конструкций и сооружения через реку Становая Ряса в Чаплыгине.