ИРИ: Липецкая область — один из стратегических регионов Черноземья РФ

В фокусе внимания сегодня ‑ Липецкая область. Это важный в стратегическом плане регион Черноземья России. Объем промышленного производства на душу населения здесь занял лидирующее место в ЦФО. Этот и другие успехи были достигнуты в течение минувших 20 лет.