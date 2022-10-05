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Posted 5 октября 2022,, 18:53

Published 5 октября 2022,, 18:53

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Доля контрафактных автозапчастей на рынке России выросла до рекордных 28%

5 октября 2022, 18:53
На рынке автозапчастей обострилась ситуация, поскольку он столкнулся с новой проблемой – поставкой поддельных деталей.

Аналитическое агентство Gruzdev Analyze отмечает: в этом году объем контрафактных деталей для автомобилей на рынке РФ году вырос в два раза и составил рекордные 28%. Об этом пишет NEWS.ru.

Под ударом контрафакта оказались все группы товаров: колесные диски, подушки безопасности, фары, компоненты подвески. Торговля поддельными запчастями процветает. При этом денежные потери венторов намного менее важны, по сравнению с угрозой жизни и здоровью людей.

Выделяют два вида контрафакта. Первый – чистая подделка, когда под известной маркой продают товары, произведенные неустановленным способом. Таких запчастей 3%, но динамика их роста пугает. В 2021 году этих деталей было менее 1%. Намного хуже обстоит ситуация с техническими жидкостями – их 18% в отдельно взятом сегменте. Второй вид контрафакта – брендовая “мимикрия”, которая сейчас достигла 25%.

По оценке эксперта Александра Груздева, в 2023 году количество чистых поделок возрастет примерно до 5-6%, а “мимикрия” может заполнить треть рынка автотоваров. Непосредственно автомобилистам рекомендуют соблюдать бдительность при покупках.

#Общество#Новости#Ольга Земскова#1
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