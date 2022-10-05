Доля контрафактных автозапчастей на рынке России выросла до рекордных 28%

Posted 5 октября 2022,, 18:53
Published 5 октября 2022,, 18:53
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Аналитическое агентство Gruzdev Analyze отмечает: в этом году объем контрафактных деталей для автомобилей на рынке РФ году вырос в два раза и составил рекордные 28%. Об этом пишет NEWS.ru.
Под ударом контрафакта оказались все группы товаров: колесные диски, подушки безопасности, фары, компоненты подвески. Торговля поддельными запчастями процветает. При этом денежные потери венторов намного менее важны, по сравнению с угрозой жизни и здоровью людей.
Выделяют два вида контрафакта. Первый – чистая подделка, когда под известной маркой продают товары, произведенные неустановленным способом. Таких запчастей 3%, но динамика их роста пугает. В 2021 году этих деталей было менее 1%. Намного хуже обстоит ситуация с техническими жидкостями – их 18% в отдельно взятом сегменте. Второй вид контрафакта – брендовая “мимикрия”, которая сейчас достигла 25%.
По оценке эксперта Александра Груздева, в 2023 году количество чистых поделок возрастет примерно до 5-6%, а “мимикрия” может заполнить треть рынка автотоваров. Непосредственно автомобилистам рекомендуют соблюдать бдительность при покупках.