Доля контрафактных автозапчастей на рынке России выросла до рекордных 28%

Выделяют два вида контрафакта. Первый – чистая подделка, когда под известной маркой продают товары, произведенные неустановленным способом. Таких запчастей 3%, но динамика их роста пугает. В 2021 году этих деталей было менее 1%. Намного хуже обстоит ситуация с техническими жидкостями – их 18% в отдельно взятом сегменте. Второй вид контрафакта – брендовая “мимикрия”, которая сейчас достигла 25%.