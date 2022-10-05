Частичная мобилизация не затронет студентов очно-заочной формы обучения и аспирантов

Напомним, ранее министр образования республики Айбулат Хажин рассказал, кому из студентов башкирских вузов положена отсрочка от частичной мобилизации. Так, частичной мобилизации не подлежат студенты, которые получают первое образование по направлениям бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры.