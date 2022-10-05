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Частичная мобилизация не затронет студентов очно-заочной формы обучения и аспирантов

5 октября 13:56
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Документы, расширяющие список обучающихся, не подлежащих частичной мобилизации, подписал президент России Владимир Путин

Отсрочка от частичной мобилизации распространяется на студентов, обучающихся в вечернее время и аспирантов. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА.

Таким образом, студенты очно-заочного отделения и аспиранты получают отсрочку от объявленной ранее частичной мобилизации.

Напомним, ранее министр образования республики Айбулат Хажин рассказал, кому из студентов башкирских вузов положена отсрочка от частичной мобилизации. Так, частичной мобилизации не подлежат студенты, которые получают первое образование по направлениям бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры.

#Новости#2#Азамат Нухов#Общество
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