Частичная мобилизация не затронет студентов очно-заочной формы обучения и аспирантов

Отсрочка от частичной мобилизации распространяется на студентов, обучающихся в вечернее время и аспирантов. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА.
Таким образом, студенты очно-заочного отделения и аспиранты получают отсрочку от объявленной ранее частичной мобилизации.
Напомним, ранее министр образования республики Айбулат Хажин рассказал, кому из студентов башкирских вузов положена отсрочка от частичной мобилизации. Так, частичной мобилизации не подлежат студенты, которые получают первое образование по направлениям бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры.