Жителя Уфы оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ за пост в соцсетях

Уфимец получил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает Советский районный суд Уфы.
Сообщается, что на своей странице в соцсетях мужчина опубликовал антимилитаристский лозунг и пост аналогичного содержания. В суде уфимец полностью признал свою вину, а также сообщил, что впредь не будет совершать подобных правонарушений.
Напомним, ранее штраф за дискредитации Вооруженных сил получил 25-летний житель города Белорецк. Молодой человек вышел на одну из центральных площадей города с плакатом..
Также ранее суд обязал уфимку выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за публикацию в закрытом сообществе в соцсетях. Суд счел, что фото, размещенное женщиной, дискредитирует ВС РФ. Уфимка намерена обжаловать приговор.