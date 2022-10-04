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Жителя Уфы оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ за пост в соцсетях

4 октября 07:59
Фото: Ирина Тропина / 1MI
Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей, сообщает Советский районный суд Уфы

Уфимец получил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает Советский районный суд Уфы.

Сообщается, что на своей странице в соцсетях мужчина опубликовал антимилитаристский лозунг и пост аналогичного содержания. В суде уфимец полностью признал свою вину, а также сообщил, что впредь не будет совершать подобных правонарушений.

Напомним, ранее штраф за дискредитации Вооруженных сил получил 25-летний житель города Белорецк. Молодой человек вышел на одну из центральных площадей города с плакатом..

Также ранее суд обязал уфимку выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за публикацию в закрытом сообществе в соцсетях. Суд счел, что фото, размещенное женщиной, дискредитирует ВС РФ. Уфимка намерена обжаловать приговор.

#Новости#2#Азамат Нухов#Общество
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