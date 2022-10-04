В Башкирии мэр города встретил на выписке из роддома супругу мобилизованного

Мэр города Агидель Фанис Гильванов встретил выписавшуюся из местного роддома женщину, чей супруг ранее был призван в рамках частичной мобилизации. Об этом сити-менеджер рассказал в соцсетях.
Так, по словам Гильванова, к нему за помощью обратились родители мобилизованного.В минувшее воскресенье мать с новорожденной дочерью из роддома встретил мэр.
Отмечается, что девочка родилась в день, когда её отца провожали на мобилизацию. Как сообщил Гильванов, настоящий момент мать и дочь чувствуют себя хорошо.
Мэр поздравил семью с рождением дочери, пожелав, чтобы та росла счастливой, а в семье царили мир и любовь.