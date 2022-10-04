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В Башкирии мэр города встретил на выписке из роддома супругу мобилизованного

4 октября 05:00
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Ребенок появился на свет, когда его отца провожали на мобилизацию, сообщает мэр на своей странице в соцсетях

Мэр города Агидель Фанис Гильванов встретил выписавшуюся из местного роддома женщину, чей супруг ранее был призван в рамках частичной мобилизации. Об этом сити-менеджер рассказал в соцсетях.

Так, по словам Гильванова, к нему за помощью обратились родители мобилизованного.В минувшее воскресенье мать с новорожденной дочерью из роддома встретил мэр.

Отмечается, что девочка родилась в день, когда её отца провожали на мобилизацию. Как сообщил Гильванов, настоящий момент мать и дочь чувствуют себя хорошо.

Мэр поздравил семью с рождением дочери, пожелав, чтобы та росла счастливой, а в семье царили мир и любовь.

#Новости#2#Азамат Нухов#Общество
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