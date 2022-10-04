Талантливые подростки Башкирии вышли на сцену с популярными российскими артистами

Их победители выступили вместе со знаменитыми артистами во время образовательного концерта «Поколение М: Blog&Voice» 29 сентября в Тинькофф Холл.
По мнению жюри, состоящего из экспертов продюсерского центра «Эколь», лучшими среди юных башкирских артистов стали детский ансамбль народного танца «Жемчужина» и вокалистка Ксения Замылина. За место на сцене победителям пришлось побороться: на сайт проекта «Поколение М» было загружено около сотни конкурсных работ с вокальными и танцевальными выступлениями творческих коллективов со всей республики.
Талантливые ребята из Башкортостана выступили на одной сцене с популярными вокалистами, танцорами, блогерами, среди которых Иван Star — участник шестого сезона шоу «Голос Дети» и победитель «Поколения М», Stazzy — участница проекта «Песни» на ТНТ, актер, певец и блогер PAZZZL — выпускник Театра-студии «Непоседы», который снимался в сериалах «Секреты» и «Лес», Марьяна Титова — финалист Евровидения, участница «Голос. Дети-7» в команде Басты и другие дети и подростки, уже прославившиеся благодаря своим творческим способностям. Одним из хэдлайнеров шоу выступила Назгуль Отузова, покорившая жюри шоу «Голос. Дети».
«Школьники Башкортостана активно участвуют в конкурсах с самого его начала, ребята из Уфы, Янгантау, Мелеуза, Белорецка уже успели получить известность на всероссийском уровнекак блогеры, музыканты, художники и не только. Для нашего проекта неважна география — где ребенок родился или учится, — важна активность и готовность к саморазвитию. В Башкирии еще много талантливых ребят, и мы надеемся, что как можно больше узнают о проекте и откроют для себя новые возможности», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
«Юные вокалисты и танцоры из Башкортостана покорили нас своим талантом, упорством и стремлением к совершенству. Восхищаюсь ребятами и их педагогами, вкладывающими время и силы в развитие ребят. МТС и «Поколение М» позволяют каждому талантливому ребенку проявить себя, показать собственные возможности и потенциал. Меня радует, что юные звездочки из Башкортостана этой возможностью пользуются. Тем более, что своим творчеством и активностью в «Поколении М» они помогают своим сверстникам, нуждающимся в помощи и поддержке», — отметила генеральный директор продюсерского центра «Эколь» Татьяна Аникина.
«Я сам прошел путь от обычного подростка, отправляющего на сайт «Поколения М» видео со своими выступлениями, до одного из хэдлайнеров шоу, выступающего перед тысячами сверстников на большой сцене. Однако для меня важна не только возможность стоять перед огромным залом и слушать аплодисменты зрителей – куда важнее , что, участвуя в проекте, своим творчеством я могу помочь больным детям, ведь все комментарии, лайки, репосты в сети, адресованные участникам, превращаются в рубли и идут на благотворительность», — рассказал хэдлайнер проекта МТС «Поколения М» Иван Стариков.
О проекте «Поколение М»
«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы», Sony Music Russia и другие.
За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.
О продюсерском центре «Эколь»
Продюсерский центр «Эколь» на протяжении 20 лет ведет работу по подготовке юных артистов к российским и международным конкурсам, телепроектам. Образовательная программа центра построена на занятиях с профессиональными педагогами в области вокала, актерского мастерства, блоггинга и телевидения. МТС и «Эколь» являются партнерами в рамках проекта «Поколение М». Артисты продюсерского центра выступают в качестве хедлайнеров проекта, вдохновляя детей со всей страны на развитие талантов в ходе благотворительных концертных туров «Super Дети Поколения М», творческих встреч на ТВ и радио, а также мастер-классов в онлайне по разным музыкальным жанрам.