Талантливые подростки Башкирии вышли на сцену с популярными российскими артистами

«Школьники Башкортостана активно участвуют в конкурсах с самого его начала, ребята из Уфы, Янгантау, Мелеуза, Белорецка уже успели получить известность на всероссийском уровнекак блогеры, музыканты, художники и не только. Для нашего проекта неважна география — где ребенок родился или учится, — важна активность и готовность к саморазвитию. В Башкирии еще много талантливых ребят, и мы надеемся, что как можно больше узнают о проекте и откроют для себя новые возможности», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.