mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября 2022, 17:54

Published 4 октября 2022, 17:54

Modified 21 октября 2022, 16:23

Updated 21 октября 2022, 16:23

Ловчев объяснил неудачные результаты московского «Динамо»

4 октября 2022, 17:54
Бронзовый призер ОИ-1972 в составе сборной СССР Евгений Ловчев, выступавший за «Динамо» в 1979–1980 годах, поделился мнением об игре московского клуба в текущем сезоне.

Как сообщает «Советский спорт», экс-футболист считает, что на неудачные результаты бело-голубых повлияли тренерские перестановки. По его мнению, наличие в составе команды большего количества молодых игроков предполагает нестабильность в игре.

Напомним, что в данный момент подопечные Славиши Йокановича занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров. В последних пяти матчах бело-голубые одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

#Марина Колодкина#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика