Ловчев объяснил неудачные результаты московского «Динамо»

Posted 4 октября 2022, 17:54
Published 4 октября 2022, 17:54
Modified 21 октября 2022, 16:23
Updated 21 октября 2022, 16:23
Как сообщает «Советский спорт», экс-футболист считает, что на неудачные результаты бело-голубых повлияли тренерские перестановки. По его мнению, наличие в составе команды большего количества молодых игроков предполагает нестабильность в игре.
Напомним, что в данный момент подопечные Славиши Йокановича занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров. В последних пяти матчах бело-голубые одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.