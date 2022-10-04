Как русский радиофон опередил Motorola на 15 лет

В августе 1957 года имя радиоинженера Леонида Куприяновича стало известно всему СССР благодаря журналу «Наука и Жизнь». В своей статье 29-летний радиоинженер рассказывал о созданном им радиотелефоне и принципах его работы. Первый радиотелефон Куприяновича (патент получен 1 января 1958 года) весил 3 кг, мог удаляться от автоматической телефонной радиостанции (также разработанной Куприяновичем) на 20-30 км и работать без подзарядки до 30 часов. Через автоматическую телефонную радиостанции (АТР) устанавливалась связь радиотелефона с АТС и, соответственно, с любым абонентом. АТР могла принимать сигналы от нескольких абонентов без взаимных помех. Куприянович каждый аппарат ЛК-1 настраивал на различные тональные частоты, на которые реагировал приёмник АТР, распределяя сигналы по разным каналам. Связь между радиотелефоном ЛК-1 и автоматической телефонной радиостанцией осуществлялась на коротких волнах.
В декабре того же года о новом изобретении русского инженера сообщил журнал «За рулём». В Статье «По телефону из автомобиля» рассказывалось, какое будущее открывается перед гражданами СССР, радиотелефон будет запущен в производство: «…Среди потока машин мчится по магистрали «Москвич». Машина идет быстро. Водитель ее торопится – впереди долгий путь на Большую Волгу, где уже должны ожидать его приятели-рыбаки. Но выехали ли они?Водитель открыл крышку маленького ящичка на щитке приборов и, увидев перед собой круглый диск телефона, набрал нужный ему номер».
В статье отмечалось, что радиотелефон Куприяновича, выпускника «Бауманки» (МГТУ им. Баумана, факультет «Приборостроение», выпуск 1953 года) под силу изготовить любому опытному радиолюбителю. Схема проста, все детали выпускались советской промышленностью, по стоимости он бы вышел как средний радиоприёмник. А при массовом производстве – получилось бы гораздо дешевле. Отдельно журналистка «За рулём» отметила, что радиотелефон может запитываться и от аккумулятора автомобиля.
После получения патента Леонид Куприянович занялся усовершенствованием своего радиотелефона, нацелившись на существенное уменьшение размеров. Прототип следующей модели радиотелефона был готов уже в 1958 году. Его размеры молодой изобретатель сравнивал с двумя пачками от сигарет, а весил новый аппарат всего 500 г. Для сравнения: первый мобильный телефон компании Motorola DynaTAC, с которого инженер-разработчик Мартин Купер совершил свой первый звонок по мобильной связи (3 апреля 1973 года), весил 1,15 кг, его размеры были 22,5х12,5х3,75 см, а батареи хватало на 20 минут работы.
Если в ЛК-1 Куприянович встроил микрофон и требовалось присоединение наушников, то в новой модели для осуществления разговора использовалась обычная телефонная трубка. Набор номера на всех аппаратах, созданных Куприяновичем, осуществлялся с помощью диска, что сказывалось, в том числе и на возможных минимальных габаритах радиотелефона.
Продолжая работать над созданием именно портативного радиотелефона, к 1961 году Леонид Куприянович достиг существенных успехов. Новая модель ЛК-3 весила всего 70 грамм и помещалась на ладони. Диск для набора номера был уменьшен в несколько раз, что позволило сделать радиотелефон более компактным. Портативность новой модели радиотелефона Куприяновича не сказывалась отрицательно на рабочих характеристиках аппарата. Мало того, русскому инженеру удалось улучшить качество приёма. ЛК- 3 мог поддерживать связь с автоматической телефонной радиостанцией на расстоянии 80 км. Таким образом, владелец ЛК-3 мог перемещаться по Москве, оставаясь всегда на связи.
Леонид Куприянович был уверен, что для обеспечения уверенного покрытия в столице будет достаточно установить десять АТР. Куприянович сообщил журналисту из агентства печати «Новости», которому он продемонстрировал новую модель своего радиофона, что ЛК-3 скоро начнёт выпускаться на одном из московских заводов, а первым районом, где будет установлена первая тестовая АТР, станет район Мазилово на западе столицы.
Однако производство не было запущено, тестовые испытания также не начались. Публикации о радиофоне Куприяновича также пропали из печати, больше журналисты Леонидом и его изобретением не интересовались. Причины столь резких перемен – не известны. Леонид Куприянович скончался в 1994 году, и получить информацию из первых рук сегодня не представляется возможным.
Параллельно с разработками Леонида Куприяновича в Воронеже в НИИ связи в 1958 году начались работы по созданию системы сотовой телефонной связи «Алтай». Решение, предложенное группой инженеров под руководством Леонида Моргунова, выглядело следующим образом: радиопередатчики, именуемые базовыми станциями, устанавливаются на шпилях и на крышах высотных домов. Созданная сеть позволяет плотно покрыть город зонами уверенного приёма сигнала (сотами). Радиотелефон, установленный в машине, непрерывно сканирует эфир и настраивается на свободную базовую станцию с уверенным приёмом, передаёт набираемый номер – а дальше устанавливается связь абонентов. Кроме этого система «Алтай» обеспечивала шифровку сигнала, что было важно для служебных переговоров.
Первая базовая станция была установлена на высотке на Котельнической набережной в 1963 году. На 30 «Волгах» из спецгаража были установлены телефонные аппараты, на которых тестировалась система «Алтай». Радиотелефоны, сделанные в Воронеже, были с кнопочным набором номера и для того времени выглядели весьма необычно. К 1970 году систему сотовой связи «Алтай» запустили ещё в 30 городах СССР.
Леонид Куприянович больше не возвращался к разработкам мобильной связи и занялся созданием медицинских приборов. Он разработал и запатентовал несколько ритмостимулирующих приборов для борьбы с бессонницей.
Тем не менее болгарская фирма «Радиоэлектроника» в 1965 году выпустила радиотелефон с базовой станцией на 15 абонентов, опираясь на разработки Куприяновича. Созданная станция с радиотелефонами была представлена на выставке «Инфорга-65».
Система «Алтай» развивалась до 1991 года. Ей оснащались не только руководители городов и регионов, но и специальные службы: оперативные службы МВД и КГБ, машины Скорой Помощи. В 80-е годы уже начали вести речь о доступе к сотовой связи всех граждан СССР, однако развал страны остановил этот процесс. В итоге массовая «мобилизация» населения произошла почти на десять лет позже.
В США в 1958 году созданием мобильной связи занялась компания Motorola. Потратив 15 лет и 90 миллионов долларов компания подготовила к массовому выпуску свою первую модель сотового телефона DynaTAC. 3 апреля 1973 года инженер-разработчик Мартин Купер позвонил в Bell Laboratories главе исследовательского отдела Джоэелу Энеглю: «Угадай откуда я звоню? Я звоню тебе с настоящего сотового телефона». Мартин Купер, по его словам, в ответ услышал лишь скрежет зубов. Так началась эпоха мобильной связи в США на 15 лет позже появления радиофона Куприяновича.