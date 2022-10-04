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Как и где отправить посылку для мобилизованного в Башкирии

4 октября 04:37
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Всего в Уфе открылось девять таких пунктов, сообщает пресс-служба городской администрации

Пункты приема и отправки посылок для мобилизованных открылись во всех районах Уфы днем ранее, 3 октября. Список пунктов публикует пресс-служба мэрии Уфы.

Сообщается, что мобилизованным можно направить предметы гардероба: термобелье, дождевики, перчатки с шапками, а также фонари и различные средства личной гигиены. Действуют особые правила для медикаментов — отправке подлежат только препараты с длительным сроком хранения и упакованные в фабричную упаковку. Запрещается отправлять скоропортящиеся продукты, продукты в стеклянной таре и алкоголь.

  • ДЕМСКИЙ РАЙОН: ул. Ухтомского, 3. Время работы: понедельник — пятница — с 09.00 до 18.00. Номер телефона — 227-11-18.
  • КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН: ул. Первомайская, 91. Время работы: понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00. Номер телефона — 265-74-74.

    • КИРОВСКИЙ РАЙОН- ул. Пушкина, 85, каб. 105. Время работы: понедельник — пятница — с 09:00 до 20:00. Номер телефона — 279-90-10;

— ул. Рабкоров, 2/9. Время работы: понедельник — пятница — с 14:00 до 20:00;

— д. Искино, ул. Искинская, 59. Время работы: понедельник — пятница — с 09:00 до 18:00.

  • ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН: ул. Российская, 153 (1 этаж подросткового клуба «Буревестник»). Время работы: понедельник — суббота — с 09.00 до 21.00, воскресенье — с 10.00 до 18.00. Номер телефона - 284-81-32.

  • ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН: ул. Мустая Карима, 19, каб. 302 и 304 (администрация Ленинского района Уфы). Время работы: понедельник — пятница — с 09:00 до 18:00. Номера телефонов — 229-04-39, 229-04-08.

  • ОРДЖОНИКИДЗОВСКИЙ РАЙОН: улица Мира, 7. Время работы: с 9.00 до 18.00. Номер телефона - 240-39-46.
  • СОВЕТСКИЙ РАЙОН: ул. Комсомольская, 29, (подростковый клуб «Апельсин»). Время работы: подельник — суббота — с 09:00 до 21:00, воскресенье — с 10:00 до 18:00. Номер телефона — 282-38-33.

    • Отмечается, что для успешной отправки посылки на ней необходимо будет указать ряд данных о том, для кого она предназначается: ФИО мобилизованного, дата отправки и номер его телефона. Сама посылка при этом должна быть хорошо упакована, но не запечатана.

    #Новости#3#Азамат Нухов#Общество
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