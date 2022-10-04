Как будут искать в Башкирии уклонистов от частичной мобилизации

В сентябре в Уголовный кодекс России внесены поправки, предусматривающие ответственность за неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях. Такие деяния влекут лишение свободы до трех лет, а при наступлении тяжких последствий - до 10 лет. За самовольное оставление части грозит от пяти до 10 лет лишения свободы, за дезертирство - до 15 лет. За уклонение от воинской службы путем симуляции болезни предусмотрено до 10 лет лишения свободы. За нарушение правил несения караульной и пограничной службы, умышленное повреждение военного имущества - до 10 лет, уничтожение военного имущества в условиях военного времени по неосторожности — до пяти лет. За добровольную сдачу в плен — от трех до 10 лет. Мародерство карается лишением свободы на срок от шести до 15 лет, срыв гособоронзаказа — от восьми до 10.