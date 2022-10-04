Как будут искать в Башкирии уклонистов от частичной мобилизации

После получения повестки необходимо явиться в военкомат. Следует помнить, что сам документ должен быть вручен лично мобилизуемому под роспись. Повестка, переданная через родственников или соседей, сообщения на Госуслугах не являются надлежащим способом уведомления.
При этом принести повестку могут не только сотрудники военкомата — к этой работе они могут привлечь широкий круг лиц. Например, сотрудников городских и сельских администраций, кадровиков на предприятиях (которые обязаны оказывать содействие военкомату), школьных учителей и даже представителей управляющих компаний.
Если военнообязанный отказывается от получения повестки, уполномоченное лицо должно составить соответствующий акт, заверив его подписями свидетелей (например, соседей). За отказ подписать повестку предусмотрен штраф, за повторное такое нарушение его сумма увеличивается.
После получения повестки мобилизованный обязан прибыть в назначенное время и место. За уклонение от мобилизации предусмотрена ответственность — вплоть до уголовной. Но такое строгое наказание назначается за злостное длительное уклонение от службы.
За неявку по повестке без уважительной причины может быть назначен административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей. То же самое касается случаев, когда гражданин не встает на военном учете в военкомате при переезде иди не сообщает об изменении семейного положения, места работы или должности, образования, места жительства.
Законодательство не запрещает опрашивать соседей резервиста, чтобы установить его местонахождение. После объявления о частичной мобилизации военнообязанные не должны покидать свою страну без разрешения военкомата. Однако власти ранее сообщали, что ограничений на выезд вводить не планируется.
При изменении места жительства (адреса в том же населенном пункте или выезде в другой регион, - например, по работе) военнообязанный должен сообщить об этом в военкомат и встать на военный учет по месту проживания.
Если уполномоченным лицам так и не удалось вручить повестку (что также должно быть подтверждено документально), гражданина по заявлению военкома могут объявить в розыск. Тогда сотрудники полиции могут принудительно доставить его в военкомат, где и вручат повестку, объяснил юрист. За уклонение от призыва на службу (в случае, когда гражданин явился по повестке и уже был зачислен в войска) может быть назначен штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет по уголовной статье.
В сентябре в Уголовный кодекс России внесены поправки, предусматривающие ответственность за неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях. Такие деяния влекут лишение свободы до трех лет, а при наступлении тяжких последствий - до 10 лет. За самовольное оставление части грозит от пяти до 10 лет лишения свободы, за дезертирство - до 15 лет. За уклонение от воинской службы путем симуляции болезни предусмотрено до 10 лет лишения свободы. За нарушение правил несения караульной и пограничной службы, умышленное повреждение военного имущества - до 10 лет, уничтожение военного имущества в условиях военного времени по неосторожности — до пяти лет. За добровольную сдачу в плен — от трех до 10 лет. Мародерство карается лишением свободы на срок от шести до 15 лет, срыв гособоронзаказа — от восьми до 10.