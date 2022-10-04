Эксперты ИРИ назвали главные события в Кировской области за прошедшие 20 лет

Кроме того, в области работают детские мобильные технопарки, расположенные в Кирове, Кирово-Чепецке и Омутнинске. Здесь школьники со всего региона имеют возможность посещать кружки и секции. С самого начала работы технопарка “Кванториум” к нему присоединились около 1,4 тыс. ребят. Кроме того, мобильный технопарк осуществляет образовательную деятельность на территории шести агломераций региона. Помимо 3D-моделирования, здесь обучают программированию.