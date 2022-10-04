Эксперты ИРИ назвали главные события в Кировской области за прошедшие 20 лет

Социологи, журналисты и другие эксперты выясняют, какие эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодежи. Для проведения исследования организованы фокус-группы по всей России, респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет. Участникам исследования предлагают назвать 15 событий, которые оказали максимальное влияние на жизнь всей страны, и пять повлиявших на развитие своего родного региона.
Кировская область, или, как ее часто называют, Вятка, - один из незаурядных регионов РФ. За прошедшие двадцать лет регион настолько изменился, что сегодня посмотреть на эту удивительную землю приезжают люди со всей страны.
Много внимания в Кировской области уделяют здоровому образу жизни. Для продвижения ЗОЖ в регионе возведен современный спортивный комплекс “Вересники”, в который входят легкоатлетический манеж и бассейн, не имеющий аналогов в России.
Кроме того, в области работают детские мобильные технопарки, расположенные в Кирове, Кирово-Чепецке и Омутнинске. Здесь школьники со всего региона имеют возможность посещать кружки и секции. С самого начала работы технопарка “Кванториум” к нему присоединились около 1,4 тыс. ребят. Кроме того, мобильный технопарк осуществляет образовательную деятельность на территории шести агломераций региона. Помимо 3D-моделирования, здесь обучают программированию.
В рамках реализации национального проекта “Демография” в Кировской области постоянно строятся новые спортивные комплексы. Одним из таких объектов является ледовый дворец “Дымка”, где тренируются фигуристы и хоккеисты. Центр оборудован самой современной техникой. Здесь спортсмены могут тренироваться на интерактивных тренажерах, специальных беговых дорожках и другом оборудовании.
Более того, в Кирове открыли движение по путепроводу, напрямую соединяющему крупный микрорайон Чистые Пруды с центром города. Сооружение стало самым масштабным дорожным объектом, появившимся в Кирове за последние двадцать лет. На его строительство из федерального бюджета были выделены средства в сумме 3 млрд рублей.
В последнее время Кировская область занимает лидирующие позиции по социальному строительству: появляются новые дошкольные учреждения, реконструируются дороги, формируется комфортная городская среда.
Так, только за последние пять лет в регионе введено в эксплуатацию 24 детских сада, а к концу 2024 года будут построены и сданы 12 школ на 11 тыс. мест.