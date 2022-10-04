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60 животных едва не сгорели заживо при пожаре в коровнике в Башкирии

4 октября 07:03
Фото: пресс-служба МЧС РБ
Пожар в Илишевском районе республики был локализован на площади свыше тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Ночью, в 4:40 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по ул. Лесная в д. Улу-Ялан Илишевского района.

Минувшей ночью в Илишевском районе республики произошел пожар на местном сельско-хозяйственном предприятии. Огнем оказались объяты коровник и прилегающие постройки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Инцидент произошел поздней ночью на улице Лесная деревни Улу-Ялан. На момент прибытия пожарных открытое горение происходило в коровнике площадью 20×50 м, а также расположенных неподалеку гараже и пристрое. Открытое горение удалось ликвидировать около семи часов утра. В настоящий момент тушение огня продолжается.

По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Порядка 60 животных вывели из коровника — они также не пострадали.

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