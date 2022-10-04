60 животных едва не сгорели заживо при пожаре в коровнике в Башкирии

Инцидент произошел поздней ночью на улице Лесная деревни Улу-Ялан. На момент прибытия пожарных открытое горение происходило в коровнике площадью 20×50 м, а также расположенных неподалеку гараже и пристрое. Открытое горение удалось ликвидировать около семи часов утра. В настоящий момент тушение огня продолжается.