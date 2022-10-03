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Валерий Лимаренко: Мы выполняем мощную программу полной газификации Сахалина и Курил

3 октября 07:31
В Сахалинской области набирает обороты программа газификации островной территории — за два последних года уровень газификации региона возрос с 39,8% до 54%.

Ускорению способствует подписанное островной властью и ПАО «Газпром» соглашение о реализации программы газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2021–2025 годы. Кроме того, в сентябре 2022 года подписано дополнение к документу, в результате реализации программы, на территории области будут созданы условия для газификации почти 31 тыс. домовладений и 186 котельных в 89 населенных пунктах. Об этом сообщает портал Sakh.online.

Так, на днях в Корсаковском районе состоялся пуск газа на газораспределительную станцию «Корсаков». Новая ГРС, построенная в рамках совместной с Газпромом программы газификации, значительно расширяет возможности подключения к трубопроводному природному газу жителей юго-восточной части Сахалина. Тем самым создаются условия для доступа к экологичному топливу для почти 3 тысяч домовладений, а также для промпредприятий и объектов энергетики. В частности, котельной Корсаковской ТЭЦ.

«От уровня газификации во многом зависит комфорт и качество жизни людей, развитие экономики в регионе. Совместно с „Газпромом“ мы выполняем масштабную программу 100-процентной газификации Сахалина и Курил. Теперь экологически чистое топливо пришло и в Корсаковский район. Новая ГРС начнет снабжать природным газом котельную ТЭЦ. Это позволит вывести из эксплуатации три угольные котельные и улучшить экологическую ситуацию в районе. Газ получат и владельцы частных домов», — рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, открывая торжественную церемонию пуска газа на газораспределительную станцию «Корсаков».

#Новости#1#Общество#Денис Объедкин
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