В Уфе под суд отправится девушка, ранее насмерть сбившая мать с ребенком

В Уфе завершено расследование в отношении 28-летней местной жительницы, которая ранее стала виновницей резонансного ДТП. Находясь за рулем автомобиля девушка насмерть сбила мать и ребёнка, пересекавших проезжую часть в установленном месте и на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что уголовное дело по статье о нарушении ПДД при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, в настоящий момент передано в Кировский суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Свою вину девушка признала.
Напомним, ДТП произошло 27 июля на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. По предварительной информации, девушка во время управления автомобилем отвлеклась на то, чтобы покормить ребенка. Позднее девушка рассказала, что после удара перепутала педали газа и тормоза.
В результате ДТП погибли 39-летняя уроженка республики Узбекистан и её 4-летний сын. На месте происшествия позднее возник стихийный мемориал, посвященный погибшим в аварии.