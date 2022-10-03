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В России повысилась средняя стоимость автозапчастей

3 октября 15:41
Фото: pxhere.com
С начала 2022 года цены на популярные автомобильные запчасти повысилась практически вдвое. В списке наиболее подорожавших оказались комплектующие таких марок как: Ford, Subaru, Suzuki, Renault, Audi. Об этом сообщают РИА Новости.

Как уточняют nation-news.ru, стоимость запчастей в среднем для легкового транспорта поднялась на 32%. Моторное масло для Kia Rio и Hyundai Solaris стало дороже на 40%, а колодки подорожали на 65%.

По словам сооснователя международной сети автосервисов Fit Service Данила Соловьева, из-за санкций поставки осуществляются обходными путями. Транспортные расходы увеличились, плюс себестоимость повысилась из-за роста котировок сырья.

Более всего пострадали автомобили премиального сегмента. В настоящее время наблюдается дефицит кузовных деталей. Их стоимость возросла на практически на 50%.

#Новости#1#Марина Колодкина#Экономика
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