В Башкирии второго инспектора ЦЗН в одном районе подозревают во взятке и подлоге

В Чишминском районе следователи разоблачили уже второго инспектора (уже бывшего) центра занятости населения. О первом случае Mkset сообщал здесь, и стоит отметить, что он словно брат-близнец похож на нынешнюю историю.
Как полагает следствие, подозреваемая экс-инспектор межрайонного центра занятости в Чишминском районе промышляла назначением максимальных пособий по безработице в 2019 году, она занималась постановкой граждан на учет и с помощью поддельных справок назначала им выплату пособия в максимальном размере, за что разумеется получала денежное вознаграждение, а точнее взятку. Собственно в получении взятки и в служебном подлоге 41-летнюю женщину и подозревает следствие.
Сумма взяток от двоих поставленных на учет граждан составила 44 700 рублей, сейчас же следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, а также проверяют подозреваемую на причастность к подобным фактам.