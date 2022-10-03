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В Башкирии второго инспектора ЦЗН в одном районе подозревают во взятке и подлоге

3 октября 14:59
Фото: 1MI
Вместо того, чтобы искать гражданам работу экс-инспектор нашла способ обогатиться за счет оформления максимальных пособий желающим, сообщили в пресс-службе следкома Башкирии 3 октября.

В Чишминском районе следователи разоблачили уже второго инспектора (уже бывшего) центра занятости населения. О первом случае Mkset сообщал здесь, и стоит отметить, что он словно брат-близнец похож на нынешнюю историю.

Как полагает следствие, подозреваемая экс-инспектор межрайонного центра занятости в Чишминском районе промышляла назначением максимальных пособий по безработице в 2019 году, она занималась постановкой граждан на учет и с помощью поддельных справок назначала им выплату пособия в максимальном размере, за что разумеется получала денежное вознаграждение, а точнее взятку. Собственно в получении взятки и в служебном подлоге 41-летнюю женщину и подозревает следствие.

Сумма взяток от двоих поставленных на учет граждан составила 44 700 рублей, сейчас же следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, а также проверяют подозреваемую на причастность к подобным фактам.

#Новости#1#Ирина Деревянчук#Общество
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