В Башкирии второго инспектора ЦЗН в одном районе подозревают во взятке и подлоге

Как полагает следствие, подозреваемая экс-инспектор межрайонного центра занятости в Чишминском районе промышляла назначением максимальных пособий по безработице в 2019 году, она занималась постановкой граждан на учет и с помощью поддельных справок назначала им выплату пособия в максимальном размере, за что разумеется получала денежное вознаграждение, а точнее взятку. Собственно в получении взятки и в служебном подлоге 41-летнюю женщину и подозревает следствие.