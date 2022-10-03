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В Башкирии работникам «Чишминского молочного завода» задолжали 4 млн рублей зарплаты

3 октября 12:32
Фото: 1MI
Однако после вмешательства в ситуацию на заводе следкома, 2,7 млн рублей труженикам уже выплатили, планируют выплатить и оставшуюся сумму, сообщили в пресс-службе ведомства 3 октября.

Следкомом Башкирии возбуждено уголовное дело из-за невыплаты 4 млн рублей заработной платы 77 работникам молочного завода. Такая сумма «набежала» за 4 месяца неполной выплаты заработка заводчанам. Продолжалась неполная выплата денег работникам с мая по август нынешнего года.

Пресс-служба следкома подчеркивает, что деньги у организации на выплату зарплат были, однако руководство вопреки закону предпочло направить их на другие цели.

На данный момент большая часть задолженность в размере 2,7 млн рублей уже погашена и выплачена труженикам завода, принимаются меры и к оплате оставшейся части долга. Тем временем следствие получило бухгалтерскую документацию молзавода и изучает ее, параллельно допрашивая и руководство и работников предприятия.

#Новости#1#Ирина Деревянчук#Общество
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