В Башкирии работникам «Чишминского молочного завода» задолжали 4 млн рублей зарплаты

На данный момент большая часть задолженность в размере 2,7 млн рублей уже погашена и выплачена труженикам завода, принимаются меры и к оплате оставшейся части долга. Тем временем следствие получило бухгалтерскую документацию молзавода и изучает ее, параллельно допрашивая и руководство и работников предприятия.