В Башкирии работникам «Чишминского молочного завода» задолжали 4 млн рублей зарплаты

Следкомом Башкирии возбуждено уголовное дело из-за невыплаты 4 млн рублей заработной платы 77 работникам молочного завода. Такая сумма «набежала» за 4 месяца неполной выплаты заработка заводчанам. Продолжалась неполная выплата денег работникам с мая по август нынешнего года.
Пресс-служба следкома подчеркивает, что деньги у организации на выплату зарплат были, однако руководство вопреки закону предпочло направить их на другие цели.
На данный момент большая часть задолженность в размере 2,7 млн рублей уже погашена и выплачена труженикам завода, принимаются меры и к оплате оставшейся части долга. Тем временем следствие получило бухгалтерскую документацию молзавода и изучает ее, параллельно допрашивая и руководство и работников предприятия.