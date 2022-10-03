Приюты Башкирии рассказали готовы ли они принять питомцев мобилизованных граждан

Издание Башинформ сообщило о том, что региональное Управление ветеринарии продумывает варианты передержки домашних любимцев призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Сообщается, что вопрос о передержке рассматриваться будет лишь в случае отказа близких и нехватке финансов на оформление пушистого друга в специализированную гостиницу для животных. Указали в ведомстве и на то, что если человек не может содержать своего питомца, то по закону он обязан передать друга в приют.