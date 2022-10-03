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Приюты Башкирии рассказали готовы ли они принять питомцев мобилизованных граждан

3 октября 14:02
Фото: 1MI
О том, что управление ветеринарии Башкирии прорабатывает вопрос о передержке собак и котов мобилизованных граждан сообщил «Башинформ», а также разузнал у приютов о их готовности принять новых постояльцев.

Издание Башинформ сообщило о том, что региональное Управление ветеринарии продумывает варианты передержки домашних любимцев призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Сообщается, что вопрос о передержке рассматриваться будет лишь в случае отказа близких и нехватке финансов на оформление пушистого друга в специализированную гостиницу для животных. Указали в ведомстве и на то, что если человек не может содержать своего питомца, то по закону он обязан передать друга в приют.

Издание обзвонило три приюта в Башкирии, однако особенного энтузиазма касательно новых пушистых постояльцев там не выразили, разумеется исключительно из-за ограниченности финансовых ресурсов, ведь зверюшек надо кормить. И если в приюте в Зеленой роще в Уфе животных готовы принять, однако не знают чем будут кормить новых «хвостиков», то в приюте «Дорога добра» на Бирском тракте вместимость уже на пределе.

В это же время в нефтекамском муниципальном учреждении «Служба чистоты и порядка» оказывается нет приюта, а существует только пункт временного содержания, где животных помещают на время карантина, стерилизации и выздоровления, но и туда смогут взять не больше 10 собак и 5 кошек.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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