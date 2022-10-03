По просьбе Хабирова мобилизованного отпустили из воинской части в Саратове

Руководитель региона сообщил, что во время визита в минувшие выходные к нему смогла пробиться женщина. Она попросила, чтобы Хабиров помог ей «забрать» из части одного из парней. Глава Башкирии сначала ответил отрицательно — «забрать не получится». Тогда женщина объяснила, что просит лишь об увольнительной для мобилизованного.
Выяснилось, что парень этот ей даже не родственник, а друг дочери. Однако семье он так нравится, что они нагрузили полную машину продуктов и вещей для военнослужащего и приехали его навестить.
Сама женщина, по словам Хабирова, приехала то ли из Октябрьского, то ли из Бакалинского района. Глава Башкирии тут же передал просьбу командиру полка, который, как оказалось, тоже уроженец Башкирии — он из Дуванского района.