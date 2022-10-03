По просьбе Хабирова мобилизованного отпустили из воинской части в Саратове

Руководитель региона сообщил, что во время визита в минувшие выходные к нему смогла пробиться женщина. Она попросила, чтобы Хабиров помог ей «забрать» из части одного из парней. Глава Башкирии сначала ответил отрицательно — «забрать не получится». Тогда женщина объяснила, что просит лишь об увольнительной для мобилизованного.