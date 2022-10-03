Марзаев после критики Хабирова проинспектировал въезд в Уфу для работы над ошибками

На сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров подверг достаточно жесткой критике происходящее на въезде в Уфу со стороны аэропорта, на развязке в улицы Валиди. Сейчас там ведуться финальные работы по благоустройству входной группы, разбиваются клумбы и высаживаются деревья. Как раз таки деревьями и остался недоволен глава, не забыв и о том, что на благоустройство именно этого участка было выделено дополнительное финансирование.
В связи с недовольством увиденным глава поручил вице-премьеру Алану Марзаеву сегодня же выехать на место, подчеркнув, что в отношении визитной карточки города он будет перфекционистом и будет требовать достойного вида "южных ворот" столицы Башкирии.
Алан Марзаев на место выехал с инспекцией, о чем рассказал на своей странице в социальных сетях. По заявлению вице-премьера было принято решение дополнить уже разработанный проект и рассмотреть разные варианты посадки декоративных растений.
— В конечном итоге этот объект дорожной инфраструктуры приобретёт завершенный, презентабельный вид, как и положено для визитной карточки современного города-миллионника — пообещал Марзаев.