Марзаев после критики Хабирова проинспектировал въезд в Уфу для работы над ошибками

На сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров подверг достаточно жесткой критике происходящее на въезде в Уфу со стороны аэропорта, на развязке в улицы Валиди. Сейчас там ведуться финальные работы по благоустройству входной группы, разбиваются клумбы и высаживаются деревья. Как раз таки деревьями и остался недоволен глава, не забыв и о том, что на благоустройство именно этого участка было выделено дополнительное финансирование.