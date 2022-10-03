Как сейчас живёт экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов

Пользователи соцсетей обсуждают новое фото четы Хамитовых. Фотографию ранее выложила жена бывшего главы республики Гульшат Хамитова.
Так, экс-первая леди Башкортостана рассказала о посещении спектакля в Большом театре в Москве.
Напомним, Рустем Хамитов возглавлял Башкирию в должности президента республики в период с с 19 июля 2010 по 31 декабря 2014, а с 1 января 2015 по 11 октября 2018 — в должности главы.
Также ранее новым фото Карины Хабировой в соцсетях поделился действующий глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона сопроводил свой пост в соцсетях лаконичной подписью.