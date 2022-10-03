С осени 2019 года каждый школьник и дошкольники с пятилетнего возраста в Башкортостане могут оформить специальный сертификат. С его помощью можно оплачивать кружки дополнительного образования. Это не бумажный документ, который необходимо постоянно предъявлять и регулярно переоформлять. Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) представляет собой индивидуальную электронную запись в единой информационной системе.
Получить персонифицированный номер, то есть оформить сертификат, в Уфе можно через специальный портал «Навигатор дополнительного образования детей Республики Башкортостан».
Процедура оформления выглядит так:
После этого ребенку в системе присваивается идентификационный номер, которым он может воспользоваться для оплаты кружка или спортивной секции в Уфе. Но чтобы сертификат заработал, его нужно активировать. Этим занимаются организации допобразования Уфы, которые есть в базе Навигатора.
Как только ребенок выберет кружок, нужно будет лично прийти в учреждение с документами и написать заявление на запись в секцию. С собой родителям нужно взять паспорт и документ ребенка — паспорт (если школьнику больше 14 лет) или свидетельство о рождении. Как только родители подпишут договор с секцией, сертификат будет активирован.
При записи на другой кружок повторно активировать ничего не нужно. Записываться можно будет дистанционно — через портал Навигатора ДО Башкортостана.
У сертификата на допобразование есть номинал — бюджетные средства, которые можно потратить только на оплату секции или кружка. Сумма номинала определяется муниципалитетами, и в Башкирии он везде разный.
В Уфе с 2020 года номинал составляет 8 800 рублей. Эти деньги зачисляются на виртуальный счет ребенка после активации сертификата, а затем постепенно списываются при оплате кружков. Средства нельзя потратить ни на что другое, кроме оплаты секции, нельзя перекинуть на чужой счет или обменять на деньги.
Сумма выделяется на год на одного ребенка: с 1 января по 31 декабря. После окончания периода счет вновь пополняется на установленный в регионе номинал. Однако, если на счету остались деньги, они не переходят на следующий год, а попросту обнуляются.
Деньги списываются со счета, как только родители ребенка заключили договор с организацией на посещение кружка. Например, спортивная секция стоит 6 000 рублей в год за 60 тренировок. После каждого занятия со счета будет списываться по 100 рублей.
Если ребенок передумал посещать секцию, то нужно написать заявление в соответствующую организацию. Тогда неизрасходованные деньги поступят обратно на счет, и ими можно будет оплатить другой кружок.
На портале Навигатор ДО Башкортостана собраны все кружки допобразования, действующие в регионе — технические, творческие, спортивные, туристические, художественные и др.
Учтите, что на сайте есть не только кружки, которые можно оплатить за счет государства. Здесь полный перечень учреждений допобразования Уфы, в том числе частные секции и даже онлайн-курсы. Если секции отмечены значком «Доступна оплата сертификатом», то в этом случае ребенку предоставят услугу допобразования за счет государства.
Платные частные организации, не прошедшие сертификацию и не включенные в систему ПФДО в Башкирии, нельзя оплатить сертификатом. Услуги данных учреждений в Уфе оплачиваются родителями в полном объеме.
Записаться в Уфе через портал можно на несколько кружков. Если номинала сертификата будет не хватать на оплату занятий, то остальные деньги родителю придется платить из своего кармана.
Кроме того, в Навигаторе указаны и бюджетные учреждения допобразования в Уфе, которые можно посещать бесплатно и без использования сертификата.
Для удобства подбора секции в Навигаторе предусмотрены фильтры: по муниципалитету, по направлению образовательного процесса, по организациям допобразования, по возрасту детей. Более подробно с работой каждого кружка в Уфе можно ознакомиться в отдельном блоке. Здесь указываются сроки приема заявок, программа занятий, возраст школьника или дошкольника, с которого принимают в секцию, уровень профподготовки преподавателей.