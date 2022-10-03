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Хабиров назвал памятник Шаймуратову данью памяти всем погибшим в боях за Родину

3 октября 04:29
Фото: Радий Хабиров/ Telegram
Видео с запечатлёнными этапами возведения памятника знаменитому генералу глава республики опубликовал в соцсетях

Хронику возведения памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе опубликовал в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

В настоящий момент на площади уже появились постамент и колонны с барельефами. Сама же статуя полководца, по словам руководителя региона, уже привезена, а работы по её установке начнутся уже в ближайшем времени.

— Это не просто памятник генералу Шаймуратову… Это дань памяти всем погибшим в боях за нашу Родину, — написал Хабиров в своем телеграм-канале.

Напомним, торжественное открытие памятника запланировано в Уфе на 11 октября. Изначально в честь открытия новой скульптурной группы было запланировано красочное лазер-шоу, на которое из бюджета республики должны были выделить 28 миллионов рублей. Однако позднее шоу отменили.

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