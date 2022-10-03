Экономист Разуваев: ЦБ опасается прекращения торгов по евро и долларам

По сообщению NEWS.ru, экономист Александр Разуваев выразил мнение, что ЦБ РФ хочет вернуть межбанковский рынок из-за опасений, что на российском рынке прекратятся торги по доллару и евро. При этом участниками межбанка являются банки и небанковские кредитные учреждения.
Эксперт заявил, что Центробанк захотел вернуть межбанковский рынок, чтобы обойти санкции, которые вводят против России западные страны. Если на российском рынке прекратятся торги по доллару и евро, регулятору необходимо будет где-то брать курс. Данная мера позволит использовать для этого не имеющие отношения к Московской бирже сторонние площадки.
Ранее сообщалось, что Банк России разработал дополнительные меры установления официальных курсов иностранной валюты к рублю на случай, если брать данные по курсу Московской биржи не получится. К данным мерам относится возможность использования альтернативных источников информации.