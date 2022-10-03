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Экономист Разуваев: ЦБ опасается прекращения торгов по евро и долларам

3 октября 19:36
Фото: piqsels.com
Член национального совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что Банк России опасается прекращения на российском рынке прекращения торгов по иностранным валютам.

По сообщению NEWS.ru, экономист Александр Разуваев выразил мнение, что ЦБ РФ хочет вернуть межбанковский рынок из-за опасений, что на российском рынке прекратятся торги по доллару и евро. При этом участниками межбанка являются банки и небанковские кредитные учреждения.

Эксперт заявил, что Центробанк захотел вернуть межбанковский рынок, чтобы обойти санкции, которые вводят против России западные страны. Если на российском рынке прекратятся торги по доллару и евро, регулятору необходимо будет где-то брать курс. Данная мера позволит использовать для этого не имеющие отношения к Московской бирже сторонние площадки.

Ранее сообщалось, что Банк России разработал дополнительные меры установления официальных курсов иностранной валюты к рублю на случай, если брать данные по курсу Московской биржи не получится. К данным мерам относится возможность использования альтернативных источников информации.

#Новости#1#Ольга Земскова#Общество
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