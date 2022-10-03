Экономист Разуваев: ЦБ опасается прекращения торгов по евро и долларам

Эксперт заявил, что Центробанк захотел вернуть межбанковский рынок, чтобы обойти санкции, которые вводят против России западные страны. Если на российском рынке прекратятся торги по доллару и евро, регулятору необходимо будет где-то брать курс. Данная мера позволит использовать для этого не имеющие отношения к Московской бирже сторонние площадки.