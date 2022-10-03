Число обращений граждан с вопросами о мобилизации в Башкирии выросло в несколько раз

Число обращений граждан по вопросам частичной мобилизации за неделю увеличилось почти в пять раз. Данные статистики отработанных обращений в системах «инцидент-менеджмент» и «платформа обратной связи» были обнародованы сегодня в ходе совещания в правительстве республики.