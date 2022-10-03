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Число обращений граждан с вопросами о мобилизации в Башкирии выросло в несколько раз

3 октября 09:17
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Данные статистики были обнародованы в ходе оперативного совещания в правительстве республики

Число обращений граждан по вопросам частичной мобилизации за неделю увеличилось почти в пять раз. Данные статистики отработанных обращений в системах «инцидент-менеджмент» и «платформа обратной связи» были обнародованы сегодня в ходе совещания в правительстве республики.

Так, в период с 19 по 25 сентября было зарегистрировано 579 обращений. Уже в течение следующей недели количество обращений возросло до 2 569.

В ходе сегодняшнего оперативного совещания Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов посетить места дислокации мобилизованных, а также уделить особое внимание их семьям.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября — подробнее о частичной мобилизации в Башкирии Mkset рассказывал здесь. На места боевого слаживания уже отправились жители различных муниципальных образований республики. В числе мобилизованных оказались также артисты Сибайского концертно-театрального объединения, а также местного драмтеатра.

Также ранее о своем намерении участвовать в СВО в качестве добровольца заявил первый вице-премьер правительства республики Азат Бадранов. Решение чиновника прокомментировал глава республики Радий Хабиров.

#Новости#2#Азамат Нухов#Общество
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