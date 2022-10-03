Частичная мобилизация, военнослужащий из Башкирии в плену и просьба племянника Путина

С 21 сентября в России одной из самых популярных и бурно обсуждаемых тем остается частичная мобилизация. Не стал исключением и сегодняшний день, 3 октября. На одной только оперативке в правительстве республики сегодня говорили о том, что количество обращений касательно частичной мобилизации выросло почти в 5 раз, с 579 до 2 569 (данные за 19 и 25 сентября от системы Инцидент-менеджмент).
Кроме того на сегодняшней оперативке Хабиров призвал глав муниципалитетов Башкирии решать проблемы мобилизованных граждан, а именно посетить места дислокации мобилизованных жителей и решать там возникающие проблемы. Также внимание глава поручил уделить и семьям граждан попавших под частичную мобилизацию.
Между тем дал Радий Хабиров и своего рода прогноз о вероятности того, что в ближайшем будущем чиновникам вполне вероятно придется столкнуться с трудностями, в том числе финансовыми. В связи с этим глава обратился к чиновникам с просьбой внимательно анализировать расходные обязательства и даже «готовиться к определенным сложностям». При этом глава подчеркнул, что лучше быть заранее готовым к таким обстоятельствам, чем столкнуться с уже появившимися проблемами.
Глава Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов на своей странице в социальной сети прояснил ситуацию, о которой, по его словам, уже несколько дней ведутся активные обсуждения в месенджерах, чатах и соцсетях». Речь идет о попавшем в плен участнике СВО из Янаульского района. Вазигатов заявил, что ему известно о положении дел и работа в этом направлении ведется совместно с руководством Башкирии.
На этой неделе, 7 октября Владимиру Путину исполнится 70 лет. В связи с этим в общественной электронной приемной властей Башкирии еще 20 сентября был размещен интересный документ, причем за подписью двоюродного племянника президента Романа Путина, который возглавляет Всероссийский комитет поддержки президента. К Хабирову в документе обратились с просьбой присоединиться к всероссийской акции и запланировать поздравительные мероприятия.
Не обошелся сегодняшний день и без новостей о жилищно-коммунальном хозяйстве, так уфимец не на шутку удивился и даже был шокирован счетом за отопление в сентябре, которое официально было подано уфимцам 27 сентября, а фактически стало обогревать квартиру героя повествования лишь в последний день месяца. За почти 7 часов тепла в сентябре «натикало» солидно — без малого 7 тысяч рублей.
Даже депутаты Курултая Башкирии от партии ЛДПР обеспокоены тем, что годовое увеличение тарифов за жилищно-коммунальные услуги может не только понизить реальные доходы жителей, но и повысить социальное напряжение. До высшей республиканской власти представители ЛДПР хотят донести необходимость снижения максимально допустимого размера доли трат на ЖКХ с 20% до 10% совокупного дохода семьи, а также необходимость отказа от повышения тарифов на услуги ЖКХ в Башкирии до 1 июля даже не 2023, а 2024 года.