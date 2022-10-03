Частичная мобилизация, военнослужащий из Башкирии в плену и просьба племянника Путина

Между тем дал Радий Хабиров и своего рода прогноз о вероятности того, что в ближайшем будущем чиновникам вполне вероятно придется столкнуться с трудностями, в том числе финансовыми. В связи с этим глава обратился к чиновникам с просьбой внимательно анализировать расходные обязательства и даже «готовиться к определенным сложностям». При этом глава подчеркнул, что лучше быть заранее готовым к таким обстоятельствам, чем столкнуться с уже появившимися проблемами.