В Уфе вандалы облили краской Монумент Дружбы

По мнению Габбасова, акт вандализма был совершен в ночь с 30 сентября на 1 октября. В настоящий момент выяснить, кто стоит за правонарушением, не удалось. При этом в своем блоге активист отмечает, что алая краска, вылитая по центру монумента, навевает мысли о том, что памятник «будто потек кровью».