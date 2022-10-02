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Posted 2 октября 2022, 08:11

Published 2 октября 2022, 08:11

Modified 21 октября 2022, 16:23

Updated 21 октября 2022, 16:23

В Уфе вандалы облили краской Монумент Дружбы

2 октября 2022, 08:11
Один главных символов города вандалы осквернили в ночь на первое октября

В Уфе злоумышленники осквернили Монумент Дружбы. Так, часть скульптурной группы оказалась залита красной краской. Об этом в соцсетях сообщил организатор экстремистского сообщества «Башкорт»* Руслан Габбасов.

По мнению Габбасова, акт вандализма был совершен в ночь с 30 сентября на 1 октября. В настоящий момент выяснить, кто стоит за правонарушением, не удалось. При этом в своем блоге активист отмечает, что алая краска, вылитая по центру монумента, навевает мысли о том, что памятник «будто потек кровью».

Напомним, ранее в Стерлитамаке вандалы сорвали буквы с памятника Воину-победителю. Глава местной администрации отметил, что это происходит здесь уже не в первые. Также ранее в Миякинском районе республики злоумышленники испортили недавно появившуюся здесь «Аллею Славы» — вандалы вырвали из земли недавно посаженные здесь деревья.

* 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

#Азамат Нухов#Происшествия#Новости
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