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В Уфе очистили Монумент Дружбы после нападения вандалов

2 октября 09:45
Фото: Руслан Габбасов/ Telegram
Монументу вернули его прежний вид, сообщает пресс-служба администрации Уфы

Монумент Дружбы в Уфе удалось очистить после того, как неизвестные облили его центральную часть алой краской. По предварительной информации, инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщили корреспонденту Mkset в мэрии города, центральную часть скульптурной группы удалось очистить в тот же день. Работы очистки выполнили сотрудники МБУ Горзеленхоз.

— В данный момент все выглядит как прежде, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.

В настоящий момент неизвестно, кто стоит за актом вандализма. За комментарием по ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по Башкирии. Мы опубликуем его сразу после получения.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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