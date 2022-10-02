В Уфе очистили Монумент Дружбы после нападения вандалов

Монумент Дружбы в Уфе удалось очистить после того, как неизвестные облили его центральную часть алой краской. По предварительной информации, инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как сообщили корреспонденту Mkset в мэрии города, центральную часть скульптурной группы удалось очистить в тот же день. Работы очистки выполнили сотрудники МБУ Горзеленхоз.
— В данный момент все выглядит как прежде, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.
В настоящий момент неизвестно, кто стоит за актом вандализма. За комментарием по ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по Башкирии. Мы опубликуем его сразу после получения.