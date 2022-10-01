В Мелеузе прощаюся с погибшим на Украине Марселем Ямансариным

Posted 1 октября 2022, 05:40
Published 1 октября 2022, 05:40
Modified 21 октября 2022, 16:23
Updated 21 октября 2022, 16:23
Марселю Ямансарину исполнилось 34 года, он героически погиб во время спецоперации на Украине, сообщил руководитель муниципалитета.
Военнослужащий с отличием окончил Сибайский лицей, затем — Башкирский госуниверситет. Прошел срочную службу в армии, вернулся летом 2009 года, а в декабре 2013 заключил контракт с Минобороны РФ. В августе Марсель Ямансарин в составе Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова выехал в зону проведения специальной военной операции.
Глава района выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего контрактника.