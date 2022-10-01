В Мелеузе прощаюся с погибшим на Украине Марселем Ямансариным

Военнослужащий с отличием окончил Сибайский лицей, затем — Башкирский госуниверситет. Прошел срочную службу в армии, вернулся летом 2009 года, а в декабре 2013 заключил контракт с Минобороны РФ. В августе Марсель Ямансарин в составе Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова выехал в зону проведения специальной военной операции.