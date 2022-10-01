mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2022, 05:40

Published 1 октября 2022, 05:40

Modified 21 октября 2022, 16:23

Updated 21 октября 2022, 16:23

В Мелеузе прощаюся с погибшим на Украине Марселем Ямансариным

1 октября 2022, 05:40
Военнослужащий был контрактником, сообщил глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов в соцсети.

Марселю Ямансарину исполнилось 34 года, он героически погиб во время спецоперации на Украине, сообщил руководитель муниципалитета.

Военнослужащий с отличием окончил Сибайский лицей, затем — Башкирский госуниверситет. Прошел срочную службу в армии, вернулся летом 2009 года, а в декабре 2013 заключил контракт с Минобороны РФ. В августе Марсель Ямансарин в составе Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова выехал в зону проведения специальной военной операции.

Глава района выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего контрактника.

#Наталья Балыкова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика