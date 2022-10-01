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Голы защитников и шатаут Кареева в прагматичной победе «Салавата» над «Трактором»

1 октября 04:21
Фото: «Трактор»
Обсуждаем старт уральского выезда «юлаевцев».

Впервые с 17 сентября и в пятый раз в сезоне в воротах сыграл Андрей Кареев — до этого четыре матча кряду провел Илья Ежов. Главный тренер Виктор Козлов говорил, что Ежов на кураже и приносит победы. С номером 50 в воротах уфимцы проиграли «Ак Барсу» 0:3 и штаб сменил голкипера.

Вратарь сказал, что воспринимал нахождение в запасе спокойно и не нервничал из-за того, что с ним ранее «Салават Юлаев» проигрывал. Дал пресс-конференцию с акцентом на командные действия. По-видимому, в клубе плодотворная конкуренция вратарей.

Кареев не дежурно отметил помощь партнеров. В отличие от следующего соперника по выезду, «Автомобилиста», уфимцы не входят в топ самых блокирующих коллективов лиги, но в Челябинске приняли на себя 19 бросков «Трактора».

Отметим Евгения Бирюкова. Многим бросится в глаза его удаление, при этом 36-летний защитник принял на себя три броска соперника, включая выстрелы Теему Пулккинена и Антона Бурдасова — обладателей далеко не самых слабых бросков.

При игре 5 на 5 челябинцы большую часть матча смотрелись невыразительно: минимально прессинговали, сильно уступали в единоборствах за шайбу, так себе пересекали среднюю зону, даже половина их бросков не дошла до створа и не воспользовались частыми пробросами Уфы.

Если говорить не только об игре 5 на 5, а в целом, то колоритна разница по времени в атаке: 16:22-09:29. «Юлаевцы» проводили в чужой зоне почти на семь минут меньше, но почти сравнялись по броскам и победили в гостях 3:0.

СЮ Трактор Δ
Corsi for (CF) 45 67 -22
CF, % 40.18% 59.82% -19.64%
Голы 5 на 5 2 0 2
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 17 21 -4
PDO, % 111.76% 88.24% 23.53%
Броски мимо створа 22 32 -10
БВ вообще 26 25 1
Доля БВ в общем числе бросков 54.17% 43.86% 10.31%
БВ за минуту в атаке 2.74 1.53 1.21
Блокшоты за минуту в защите 1.16 0.84 0.32
БВ после ВВбр 5 на 5 1 1 0
БВ со входа в зону 5 на 5 1 2 -1
Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5 3 3 0
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 1 0 1
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 0 0 0
БВ первой тройки 3 6 -3
БВ защитников 9 9 0
Пробросы 5 на 5 6 1 5
ВВбр после пробросов 5 2 3
Вход 5 на 5 16 15 1
Брак при входе 5 на 5 12 17 -5
Эффективные попытки входа, % 57.14% 46.88% 10.27%
Вброс 5 на 5 2 6 -4
Брак при вбросе 5 на 5 9 13 -4
Эффективные попытки вброса, % 18.18% 31.58% -13.40%
Использование входа 5 на 5, % 71.79% 62.75% 9.05%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 21 31 -10
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 50 79 -29
Эффективные смены в атаке, % 42.00% 39.24% 2.76%
Вход 5 на 5 с БВ 7 6 1
Вход 5 на 5 с БВ, % 25.00% 18.75% 6.25%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 2 -2
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0.00% 10.53% -10.53%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 9 10 -1
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 12.68% 9.09% 3.59%

Даже нападающий хозяев, экс-«юлаевец» Петр Хохряков, во флэш-интервью после стартовой двадцатиминутки отмечал, что «черно-белым» не хватает агрессии, на пресс-конференции с этим в целом соглашался наставник уральцев Анвар Гатиятулин.

Пожалуй, ярчайшую иллюстрацию сказанному доставляет комичный эпизод на 44-й минуте: игроки «Трактора» не шли в прессинг против неспешно менявшихся «юлаевцев». Конечно, теоретически они могли «обрезаться» и «СЮ» бы провел атаку, но если не пытаться, то шайбу не заработать уж точно.

Между тем, оппонент показался весьма интересным в большинстве. Челябинск неспроста перед игрой занимал достойное шестое место в КХЛ по реализации «лишнего» (9/37 до матча, 9/40 после — упали на восьмое место).

Алексей Тертышный, отвечающий за 5 на 4 в тренерском штабе «черно-белых», сделал ставку на броски в противоход. Их розыгрыш напоминает тактику минского «Динамо», но он ближе к воротам. Белорусский клуб бросает с трех точек «зонтика» 1-3-1, челябинцы же хотят «раскачать» вратаря и замкнуть штангу.

Кареев ни разу не попался на перемещениях и читал все прострелы. На мой взгляд, это и было самым главным вызовом для него в матче. Явно ведь не пять бросков из первого периода, из которых внимания достоин только проход от Петра Хохрякова.

А еще мы снова возвращаемся к теме помощи голкиперу блокшотами, но уже в контексте нейтрализации большинства. В числе неочевидных звезд матча Степан Санников. Оборонительный нападающий тоже заблокировал три броска челябинцев и вдобавок поиздевался над капитаном хозяев.

И еще раз отмечаем пользу блокшотов, плавно переходя к созиданию уфимцев. Третьим «юлаевцем» с тремя блокшотами стал нападающий Иван Дроздов. Но именно креативная часть вчера первой тройке удалась мало.

Справедливо: Саша Хмелевский однажды прервал опасный проникающий пас, некоторое время заменял в четвертой тройке Владислава Картаева, но выиграл лишь 9 из 17 вбрасываний и, как и Дроздов, не бросал по воротам.

Только Николаю Кулемину матч удалось провести четко: работал на «пятаке» перед первым голом, на нем сфолили, единственный в звене бросал в створ (трижды). Очков не набрал, но принес пользу.

Фото: «Трактор»

Дело здесь не в том, что «первое звено всегда обязано быть самым опасным» (хотя обычно обязано). После дальневосточного выезда у них на троих один гол. Фундамент которого Хмелевскому заложили Алексей Пустозеров и Данил Башкиров.

Если топ-линия не создает угроз и не забрасывает, то логично может быть перестроена. Ближайшие игры с топовыми соперниками, скорее всего, будут определяющими. Эксперименты и перестановки троек не только нормальны, но и должны проводиться именно сейчас, а не впопыхах в плей-офф.

Фото: «Трактор»

Любопытно, что последний вечер сентября стал голевым только для защитников, при этом игроки обороны до этого в сезоне не забрасывали вообще. Вспомним, что во время дальневосточного выезда Виктор Козлов сказал, что просит защитников бросать чаще.

Будем последовательны и вновь обратимся к теме молодых игроков, потому что именно Данилом Алалыкиным внезапно решили заменить Райана Мерфи в первой спецбригаде большинства (канадский защитник был дисквалифицирован за удар клюшкой между ног Станиславу Галиеву из «Ак Барса»).

Пожалуй, в большинстве прагматичность «Салавата» проявилась понятнее всего. Уфимцы совершенно не тянули с броском, не разыгрывали до верного, а быстро перемещались и бросали — 9 бросков в створ за 308 секунд розыгрыша, где 5 — за первую попытку.

И один из могучих бросков Шакира Мухамадуллина (2002 год рождения) стал голевым, а пас ему отдал Данил Алалыкин (2001 год рождения). Шакир набрал второе очко в сезон (ассист в Минске 8 игр назад), Данил заработал первый балл. Предыдущая шайба у Мухамадуллина — почти год назад, 12 октября 2021-го.

Шайба залетела прямым броском, хотя игравший на «пятаке» Николай Кулемин (и, быть может, защитник хозяев Роман Манухов) могли закрыть обзор дебютанту КХЛ Эндрю Хэммонду. А вот Карееву обзор практически не закрывали.

К прочим полезным действиям молодежи: 2 в 1 Алалыкин не дотянулся до шайбы при получении паса на 8-й минуте, на 45-й минуте соперник в похожей ситуации помешал бросить Пустозерову, на 51-й минуте Данил Башкиров попал в штангу.

В случае второй шайбы сомнений по поводу трафика (и по поводу «помощи» от своих же) никаких нет. Михаил Науменков заметил, что перед воротами соперника аж три человека и воспользовался ситуацией. Предыдущий гол номера 33 датирован 27 декабря 2021.

Любопытно, что это был всего лишь один из четырех (!) бросков гостей за второй период. И этого оказалось достаточно, чтобы во второй раз в сезоне выиграть отдельно взятый второй период — по ним «юлаевцы» до игры были буквально худшими в чемпионате, а после поднялись на 20-е место.

Партнер Науменкова по паре защиты Павел Коледов не забрасывал почти столько же, с 25 декабря 2021. И в чем-то шайба тоже похожа: родилась из защиты (опять же к слову о пассивности «Трактора»), тоже с паса Александра Кадейкина и технически тоже сходу.

Пресловутое попадание Башкировым в штангу, кстати, случилось за смену до шайбы номера 2. Так что уступающий в родных стенах челябинский клуб вовсе не перехватил инициативу, как казалось во втором периоде, и во многом вырыл яму себе сам.

Все это несколько напоминает плей-офф 2021, когда «Трактор» был удивительно зажат именно на своем льду. «Салават» же играл без лишних изысков: быстрый вывод шайбы из зоны защиты (пусть и ценой проброса), хорошая борьба, никакого лишнего академизма, излишне открытого стиля.

Гости даже несколько раз бросали из средней зоны с расчетом получить право вбрасывания в атаке и выбрать точку. Этот прием стал довольно модным после обновления правил сезона, но башкирской командой применяется мало — а тут он вполне ложился в общий подход.

Это была не самая яркая и эффектная победа «Салавата», но она была в нужный момент после проигрыша в «Зеленом дерби» и над соседом по таблице. Уфимцы снова, как и против минского «Динамо», сыграли рационально и сконцентрировано.

Следующие матчи:

2 октября 16:30. Автомобилист — Салават Юлаев

4 октября 19:00. Салават Юлаев — Авангард

6 октября 19:00. Салават Юлаев — Металлург

8 октября 16:30. Салават Юлаев — Динамо

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