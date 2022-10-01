Голы защитников и шатаут Кареева в прагматичной победе «Салавата» над «Трактором»

Любопытно, что это был всего лишь один из четырех (!) бросков гостей за второй период. И этого оказалось достаточно, чтобы во второй раз в сезоне выиграть отдельно взятый второй период — по ним «юлаевцы» до игры были буквально худшими в чемпионате, а после поднялись на 20-е место.