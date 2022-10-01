Голы защитников и шатаут Кареева в прагматичной победе «Салавата» над «Трактором»

Впервые с 17 сентября и в пятый раз в сезоне в воротах сыграл Андрей Кареев — до этого четыре матча кряду провел Илья Ежов. Главный тренер Виктор Козлов говорил, что Ежов на кураже и приносит победы. С номером 50 в воротах уфимцы проиграли «Ак Барсу» 0:3 и штаб сменил голкипера.
Вратарь сказал, что воспринимал нахождение в запасе спокойно и не нервничал из-за того, что с ним ранее «Салават Юлаев» проигрывал. Дал пресс-конференцию с акцентом на командные действия. По-видимому, в клубе плодотворная конкуренция вратарей.
Кареев не дежурно отметил помощь партнеров. В отличие от следующего соперника по выезду, «Автомобилиста», уфимцы не входят в топ самых блокирующих коллективов лиги, но в Челябинске приняли на себя 19 бросков «Трактора».
Отметим Евгения Бирюкова. Многим бросится в глаза его удаление, при этом 36-летний защитник принял на себя три броска соперника, включая выстрелы Теему Пулккинена и Антона Бурдасова — обладателей далеко не самых слабых бросков.
При игре 5 на 5 челябинцы большую часть матча смотрелись невыразительно: минимально прессинговали, сильно уступали в единоборствах за шайбу, так себе пересекали среднюю зону, даже половина их бросков не дошла до створа и не воспользовались частыми пробросами Уфы.
Если говорить не только об игре 5 на 5, а в целом, то колоритна разница по времени в атаке: 16:22-09:29. «Юлаевцы» проводили в чужой зоне почти на семь минут меньше, но почти сравнялись по броскам и победили в гостях 3:0.
|СЮ
|Трактор
|Δ
|Corsi for (CF)
|45
|67
|-22
|CF, %
|40.18%
|59.82%
|-19.64%
|Голы 5 на 5
|2
|0
|2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|17
|21
|-4
|PDO, %
|111.76%
|88.24%
|23.53%
|Броски мимо створа
|22
|32
|-10
|БВ вообще
|26
|25
|1
|Доля БВ в общем числе бросков
|54.17%
|43.86%
|10.31%
|БВ за минуту в атаке
|2.74
|1.53
|1.21
|Блокшоты за минуту в защите
|1.16
|0.84
|0.32
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|1
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|2
|-1
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|3
|3
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|0
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ первой тройки
|3
|6
|-3
|БВ защитников
|9
|9
|0
|Пробросы 5 на 5
|6
|1
|5
|ВВбр после пробросов
|5
|2
|3
|Вход 5 на 5
|16
|15
|1
|Брак при входе 5 на 5
|12
|17
|-5
|Эффективные попытки входа, %
|57.14%
|46.88%
|10.27%
|Вброс 5 на 5
|2
|6
|-4
|Брак при вбросе 5 на 5
|9
|13
|-4
|Эффективные попытки вброса, %
|18.18%
|31.58%
|-13.40%
|Использование входа 5 на 5, %
|71.79%
|62.75%
|9.05%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|21
|31
|-10
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|50
|79
|-29
|Эффективные смены в атаке, %
|42.00%
|39.24%
|2.76%
|Вход 5 на 5 с БВ
|7
|6
|1
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|25.00%
|18.75%
|6.25%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|2
|-2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0.00%
|10.53%
|-10.53%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|9
|10
|-1
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|12.68%
|9.09%
|3.59%
Даже нападающий хозяев, экс-«юлаевец» Петр Хохряков, во флэш-интервью после стартовой двадцатиминутки отмечал, что «черно-белым» не хватает агрессии, на пресс-конференции с этим в целом соглашался наставник уральцев Анвар Гатиятулин.
Пожалуй, ярчайшую иллюстрацию сказанному доставляет комичный эпизод на 44-й минуте: игроки «Трактора» не шли в прессинг против неспешно менявшихся «юлаевцев». Конечно, теоретически они могли «обрезаться» и «СЮ» бы провел атаку, но если не пытаться, то шайбу не заработать уж точно.
Между тем, оппонент показался весьма интересным в большинстве. Челябинск неспроста перед игрой занимал достойное шестое место в КХЛ по реализации «лишнего» (9/37 до матча, 9/40 после — упали на восьмое место).
Алексей Тертышный, отвечающий за 5 на 4 в тренерском штабе «черно-белых», сделал ставку на броски в противоход. Их розыгрыш напоминает тактику минского «Динамо», но он ближе к воротам. Белорусский клуб бросает с трех точек «зонтика» 1-3-1, челябинцы же хотят «раскачать» вратаря и замкнуть штангу.
Кареев ни разу не попался на перемещениях и читал все прострелы. На мой взгляд, это и было самым главным вызовом для него в матче. Явно ведь не пять бросков из первого периода, из которых внимания достоин только проход от Петра Хохрякова.
А еще мы снова возвращаемся к теме помощи голкиперу блокшотами, но уже в контексте нейтрализации большинства. В числе неочевидных звезд матча Степан Санников. Оборонительный нападающий тоже заблокировал три броска челябинцев и вдобавок поиздевался над капитаном хозяев.
И еще раз отмечаем пользу блокшотов, плавно переходя к созиданию уфимцев. Третьим «юлаевцем» с тремя блокшотами стал нападающий Иван Дроздов. Но именно креативная часть вчера первой тройке удалась мало.
Справедливо: Саша Хмелевский однажды прервал опасный проникающий пас, некоторое время заменял в четвертой тройке Владислава Картаева, но выиграл лишь 9 из 17 вбрасываний и, как и Дроздов, не бросал по воротам.
Только Николаю Кулемину матч удалось провести четко: работал на «пятаке» перед первым голом, на нем сфолили, единственный в звене бросал в створ (трижды). Очков не набрал, но принес пользу.
Дело здесь не в том, что «первое звено всегда обязано быть самым опасным» (хотя обычно обязано). После дальневосточного выезда у них на троих один гол. Фундамент которого Хмелевскому заложили Алексей Пустозеров и Данил Башкиров.
Если топ-линия не создает угроз и не забрасывает, то логично может быть перестроена. Ближайшие игры с топовыми соперниками, скорее всего, будут определяющими. Эксперименты и перестановки троек не только нормальны, но и должны проводиться именно сейчас, а не впопыхах в плей-офф.
Любопытно, что последний вечер сентября стал голевым только для защитников, при этом игроки обороны до этого в сезоне не забрасывали вообще. Вспомним, что во время дальневосточного выезда Виктор Козлов сказал, что просит защитников бросать чаще.
Будем последовательны и вновь обратимся к теме молодых игроков, потому что именно Данилом Алалыкиным внезапно решили заменить Райана Мерфи в первой спецбригаде большинства (канадский защитник был дисквалифицирован за удар клюшкой между ног Станиславу Галиеву из «Ак Барса»).
Пожалуй, в большинстве прагматичность «Салавата» проявилась понятнее всего. Уфимцы совершенно не тянули с броском, не разыгрывали до верного, а быстро перемещались и бросали — 9 бросков в створ за 308 секунд розыгрыша, где 5 — за первую попытку.
И один из могучих бросков Шакира Мухамадуллина (2002 год рождения) стал голевым, а пас ему отдал Данил Алалыкин (2001 год рождения). Шакир набрал второе очко в сезон (ассист в Минске 8 игр назад), Данил заработал первый балл. Предыдущая шайба у Мухамадуллина — почти год назад, 12 октября 2021-го.
Шайба залетела прямым броском, хотя игравший на «пятаке» Николай Кулемин (и, быть может, защитник хозяев Роман Манухов) могли закрыть обзор дебютанту КХЛ Эндрю Хэммонду. А вот Карееву обзор практически не закрывали.
К прочим полезным действиям молодежи: 2 в 1 Алалыкин не дотянулся до шайбы при получении паса на 8-й минуте, на 45-й минуте соперник в похожей ситуации помешал бросить Пустозерову, на 51-й минуте Данил Башкиров попал в штангу.
В случае второй шайбы сомнений по поводу трафика (и по поводу «помощи» от своих же) никаких нет. Михаил Науменков заметил, что перед воротами соперника аж три человека и воспользовался ситуацией. Предыдущий гол номера 33 датирован 27 декабря 2021.
Любопытно, что это был всего лишь один из четырех (!) бросков гостей за второй период. И этого оказалось достаточно, чтобы во второй раз в сезоне выиграть отдельно взятый второй период — по ним «юлаевцы» до игры были буквально худшими в чемпионате, а после поднялись на 20-е место.
Партнер Науменкова по паре защиты Павел Коледов не забрасывал почти столько же, с 25 декабря 2021. И в чем-то шайба тоже похожа: родилась из защиты (опять же к слову о пассивности «Трактора»), тоже с паса Александра Кадейкина и технически тоже сходу.
Пресловутое попадание Башкировым в штангу, кстати, случилось за смену до шайбы номера 2. Так что уступающий в родных стенах челябинский клуб вовсе не перехватил инициативу, как казалось во втором периоде, и во многом вырыл яму себе сам.
Все это несколько напоминает плей-офф 2021, когда «Трактор» был удивительно зажат именно на своем льду. «Салават» же играл без лишних изысков: быстрый вывод шайбы из зоны защиты (пусть и ценой проброса), хорошая борьба, никакого лишнего академизма, излишне открытого стиля.
Гости даже несколько раз бросали из средней зоны с расчетом получить право вбрасывания в атаке и выбрать точку. Этот прием стал довольно модным после обновления правил сезона, но башкирской командой применяется мало — а тут он вполне ложился в общий подход.
Это была не самая яркая и эффектная победа «Салавата», но она была в нужный момент после проигрыша в «Зеленом дерби» и над соседом по таблице. Уфимцы снова, как и против минского «Динамо», сыграли рационально и сконцентрировано.
2 октября 16:30. Автомобилист — Салават Юлаев
4 октября 19:00. Салават Юлаев — Авангард
6 октября 19:00. Салават Юлаев — Металлург
8 октября 16:30. Салават Юлаев — Динамо