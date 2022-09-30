В Уфе будут судить экс-зама главного инженера УГНТУ за вымогательство взятки в 7 млн

В общей сложности подрядчик получил контракты на ремонт на сумму более 42 миллионов рублей, однако главный инженер решил, что ценой приемки такого внушительного объема работ станут 7,3 миллиона взятки, которые он и затребовал с руководителя фирмы подрядчика. Стоит отметить что предприимчивый инженер пригрозил подрядчику, что если денег он не получит, то договоры на 42 миллиона будут расторгнуты.