В Уфе будут судить экс-зама главного инженера УГНТУ за вымогательство взятки в 7 млн

В Уфе завершилось расследование уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере. Более 7 миллионов рублей, а именно 7,3 миллиона рублей бывший заместитель главного инженера уфимского нефтяного университета, требовал с подрядчика, который занимался ремонтом в корпусах вуза, как текущим так и капитальным.
В общей сложности подрядчик получил контракты на ремонт на сумму более 42 миллионов рублей, однако главный инженер решил, что ценой приемки такого внушительного объема работ станут 7,3 миллиона взятки, которые он и затребовал с руководителя фирмы подрядчика. Стоит отметить что предприимчивый инженер пригрозил подрядчику, что если денег он не получит, то договоры на 42 миллиона будут расторгнуты.
Подрядчик вместо того, чтобы выдать требуемую сумму инженеру обратился к правоохранителям, которые задержали последнего при передачи части суммы, которая осуществлялась через посредника. Свою вину он признал, но лишь частично. Однако окончательно вину или же невиновность гражданина определит Орджоникидзевский райсуд Уфы.