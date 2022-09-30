Трагедия в школе, новые подробности о мобилизации и судебные тяжбы Юрия Шевчука

Сегодня, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал документы о вхождении в состав РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Наряду с президентом свои подписи в документе поставили главы присоединенных к России территорий. Также в ходе прямой трансляции из Кремля Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров. При этом президент подчеркнул, что «выбор народов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне мы обсуждать не будем, он сделан».
В России продолжается объявленная 21 сентября частичная мобилизация. Ещё с первых дней после объявления частичной мобилизации среди граждан начали распространяться списки необходимых для военных сборов вещей. Военный комиссар республики Михаил Блажевич отметил, что всем необходимым обмундированием мобилизованных обеспечивает страна, однако люди с боевым опытом (зачастую это добровольцы) покупают снаряжение, которое может им пригодиться при выполнении военных задач. Mkset решил узнать, как и что мобилизованные покупают в уфимских военторгах. Запросы, с которыми военнообязанные граждане обращабтся в специализированные магазины разнятся между собой — кто-то ценит комфорт, а кто-то, по словам продавцов, «хочет выглядеть героем».
Материалы дела Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ вновь направили в суд первой инстанции. Так, объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила, что жалоба защитника Юрия Шевчука на постановление судьи Советского райсуда Уфы по административному делу о дискредитации артистом ВС РФ Александра Передрука не будет рассматриваться Верховным судом Башкирии 3 октября, как это планировалось ранее. Причина снятия жалобы с рассмотрения заключается в том, что в материалах дела выявили некие недостатки, устранить которые должны в суде первой инстанции.
Глава республики Радий Хабиров утвердил состав призывных комиссий. Документ утверждает основной и резервный составы республиканской призывной комиссии, а также перечень медорганизаций, проводящих обследование граждан при постановке на учет, призыве на военную службу, поступлении на контрактную службу, призыве на сборы, поступлении в мобилизационный резерв.
Днем ранее первый вице-премьер республики Азат Бадранов принял решение отправиться на специальную военную операцию на Украине в качестве добровольца-шаймуратовца. Сообщается, что чиновник написал заявление с просьбой приостановить его действующий служебный контракт на работу в правительстве. Заявление Бадранова прокомментировал глава республики Радий Хабиров.
В четверг, 29 сентября, стало известно об отмене грандиозного лазерного шоу, которое жители республики должны были увидеть 11 октября на церемонии открытия памятника Минигали Шаймуратова. Стоимость представления составляла порядка 28 миллионов рублей. Решение об отмене было принято на фоне шквала негативных комментариев от жителей республики о том, что проведение красочного шоу может выглядеть неуместно на фоне объявленной ранее частичной мобилизации.
За покупку военного билета бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин может получить штраф в размере трёх миллионов рублей. На этой мере пресечения настаивает сторона государственного обвинения. Отметим, что это уже не первое заседание, где в качестве одной из сторон выступает Лукин. Так, ранее экс-хоккеист признался, что за военный билет он давал взятку.
Хабиров представил пятерых советников по вопросам взаимодействия с мобилизованными. Радий Хабиров обнародовал список своих новых советников. Все они на общественных началах будут работать на каждом из пяти сборных пунктов сбора мобилизованных. За каждым пунктом будет закреплен свой советник, который будет заниматься не только бытовыми вопросами, но и иметь прямую связь с главой.
Однако контакты советников не были обнародованы. Как сообщили в администрации главы советники определены из числа мобилизованных жителей. Они сами находятся непосредственно в местах боевого слаживания и держат прямую связь с Главой республики, решают бытовые вопросы наших земляков. Их телефоны есть у всех заинтересованных лиц.
Военком Башкирии Михаил Блажевич рассказал о выплатах мобилизованным гражданам, разъяснив от чего зависит размер зарплаты военнослужащего. Тем временем Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации, в него вошли 159 специальностей. Осень время простуд, да и от прочих болезней не застрахован никто, что делать резервистам, к которым повестка пришла во время нахождения на больничном, рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. А еще военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич рассказал, когда только мобилизованные граждане смогут вернуться домой в отпуск.
Меж тем Ситуацию с мобилизацией для студентов республики прокомментировал министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Частичная мобилизация не затронет студентов государственных вызов и ссузов, которые получают образование впервые. Это относится к студентам, обучающимся в настоящий момент по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, ситуация с последней, однако, по словам Хажина, может измениться.
Главврач республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Уфе покинул пост после скандала с избиением детей. Кто занял его место и по какой причине главный врач покинул свой пост читайте здесь.
В начале этой недели россиян шокировала ситуация в одной из школ Ижевска. 17 человек, в числе которых дети, охрана и педагоги, погибли в результате стрельбы, которую открыл бывший выпускник школы Артём Казанцев. В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров призвал министра образования республики «быть начеку» в связи с трагедией, случившейся сегодня в школе № 88 города Ижевска, а также выразил свои соболезнования жителям соседнего региона. Позднее стало известно о том, что из Башкирии в республику Удмуртию для оказания психологической помощи семьям пострадавших были направлены четыре специалиста — три психолога и один психотерапевт.