Трагедия в школе, новые подробности о мобилизации и судебные тяжбы Юрия Шевчука

В начале этой недели россиян шокировала ситуация в одной из школ Ижевска. 17 человек, в числе которых дети, охрана и педагоги, погибли в результате стрельбы, которую открыл бывший выпускник школы Артём Казанцев. В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров призвал министра образования республики «быть начеку» в связи с трагедией, случившейся сегодня в школе № 88 города Ижевска, а также выразил свои соболезнования жителям соседнего региона. Позднее стало известно о том, что из Башкирии в республику Удмуртию для оказания психологической помощи семьям пострадавших были направлены четыре специалиста — три психолога и один психотерапевт.