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Стали известны новые подробности нападения с ножом на кассира «Монетки» в Уфе

30 сентября 10:35
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Один из злоумышленников напал на кассира с ножом

Ранее сегодня неизвестный мужчина напал с ножом на кассира в одном из супермаркетов в уфимском микрорайоне Инорс. Однако, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, злоумышленник встретил активный отпор со стороны очевидцев.

В настоящий момент стал известно, что злоумышленников было двое. По информации телеграм-канала Mash Batash, двое мужчин ранним утром пришли в местный супермаркет с целью украсть продукты. Пока один из них промышлял в торговом зале, другой, вооружившись ножом, отслеживал ситуацию со стороны.

Сообщается, что своими неаккуратными действиями первый из злоумышленников и привлек внимание сотрудников. Тогда второй, поняв, что ситуация вышла из-под контроля, со спины напал на девушку-кассира. Остановить злоумышленников удалось очевидцам.

Задержать злоумышленников на месте не вышло. В настоящий момент их разыскивают по всему городу.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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