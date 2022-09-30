Стали известны новые подробности нападения с ножом на кассира «Монетки» в Уфе

В настоящий момент стал известно, что злоумышленников было двое. По информации телеграм-канала Mash Batash, двое мужчин ранним утром пришли в местный супермаркет с целью украсть продукты. Пока один из них промышлял в торговом зале, другой, вооружившись ножом, отслеживал ситуацию со стороны.