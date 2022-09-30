Сообщество АКАР предложило свои поправки в закон о рекламе

Официальное письмо с соответствующим обращением сопредседатель комитета по наружной рекламе АКАР Мария Комарова направила председателю Комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину.
В комитете по наружной рекламе АКАР в минувший вторник, 27 сентября, прошло итоговое заседание рабочей группы, в ходе которого утвердили предложения по внесению изменений в Закон «О рекламе». Члены комитета единогласно приняли поправки в текст законопроекта.
В частности, в комитете предложили сформировать единую управляемую государственными структурами информационную систему. Предполагается, что операторы наружной рекламы с сертифицированным ПО будут подключаться к этой системе для отслеживания размещаемой информации и оперативного размещения социально значимых сообщений.
Кроме того, члены комитета выдвинули инициативу о разработке стандартов безопасности программного обеспечения операторов наружной рекламы, а также предложили ограничить иностранное участие в индустрии наружной рекламы, провести цифровизацию отрасли и продумать меры поддержки российских операторов.
Напомним, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», разработанный депутатом Госдумы Артемом Кирьяновым, был принят Думой в первом чтении в июле текущего года. Документ предусматривает создание в стране единого рекламного оператора, под контроль которого перейдет весь рынок наружной цифровой рекламы. Для обсуждения поправок к законопроекту в Ассоциации коммуникационных агентств России создали рабочую группу с привлечением широкого круга специалистов.
Отмечается, что комитет по наружной рекламе действует на постоянной основе в рамках АКАР. Своими главными задачами он считает выработку единой позиции по основным проблемам наружной рекламы, реализацию деятельности по обобщению и анализу практики применения законодательства в сфере наружной рекламы, оказание содействия органам власти, а также выработку рекомендаций участникам этого рынка.