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Сообщество АКАР предложило свои поправки в закон о рекламе

30 сентября 15:31
Фото: pxhere.com
В АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) выступили против создания единого оператора как участника рынка наружной рекламы с набором всех преференций, связанных с определением схем размещения рекламы в городах и использованием ПО, без проведения торгов и соблюдения ГОСТа.

Официальное письмо с соответствующим обращением сопредседатель комитета по наружной рекламе АКАР Мария Комарова направила председателю Комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину.

В комитете по наружной рекламе АКАР в минувший вторник, 27 сентября, прошло итоговое заседание рабочей группы, в ходе которого утвердили предложения по внесению изменений в Закон «О рекламе». Члены комитета единогласно приняли поправки в текст законопроекта.

В частности, в комитете предложили сформировать единую управляемую государственными структурами информационную систему. Предполагается, что операторы наружной рекламы с сертифицированным ПО будут подключаться к этой системе для отслеживания размещаемой информации и оперативного размещения социально значимых сообщений.

Кроме того, члены комитета выдвинули инициативу о разработке стандартов безопасности программного обеспечения операторов наружной рекламы, а также предложили ограничить иностранное участие в индустрии наружной рекламы, провести цифровизацию отрасли и продумать меры поддержки российских операторов.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», разработанный депутатом Госдумы Артемом Кирьяновым, был принят Думой в первом чтении в июле текущего года. Документ предусматривает создание в стране единого рекламного оператора, под контроль которого перейдет весь рынок наружной цифровой рекламы. Для обсуждения поправок к законопроекту в Ассоциации коммуникационных агентств России создали рабочую группу с привлечением широкого круга специалистов.

Отмечается, что комитет по наружной рекламе действует на постоянной основе в рамках АКАР. Своими главными задачами он считает выработку единой позиции по основным проблемам наружной рекламы, реализацию деятельности по обобщению и анализу практики применения законодательства в сфере наружной рекламы, оказание содействия органам власти, а также выработку рекомендаций участникам этого рынка.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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