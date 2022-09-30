Сообщество АКАР предложило свои поправки в закон о рекламе

Напомним, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», разработанный депутатом Госдумы Артемом Кирьяновым, был принят Думой в первом чтении в июле текущего года. Документ предусматривает создание в стране единого рекламного оператора, под контроль которого перейдет весь рынок наружной цифровой рекламы. Для обсуждения поправок к законопроекту в Ассоциации коммуникационных агентств России создали рабочую группу с привлечением широкого круга специалистов.