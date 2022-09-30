Школьники Башкирии смогут бесплатно обучиться программированию

Заявки принимаются на портале госуслуг, где ребятам нужно будет пройти предварительное тестирование, а также выбрать форму обучения — онлайн или оффлайн. Так, в Башкирии будут работать девять площадок в Уфе, Ишимбае, Нефтекамске и Октябрьском для очные занятия по трем направлениям.