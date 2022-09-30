Школьники Башкирии смогут бесплатно обучиться программированию

Как пояснили в пресс-службе минцифры РБ, «Код будущего» — это двухлетние курсы для старшеклассников, которые помогут им освоить азы программирования, а кому-то углубить свои знания. Школьники смогут выбрать подходящий из 26 различных курсов трех уровней сложности. Каждый из них состоит из четырех учебных модулей продолжительностью 144 академических часа.
Заявки принимаются на портале госуслуг, где ребятам нужно будет пройти предварительное тестирование, а также выбрать форму обучения — онлайн или оффлайн. Так, в Башкирии будут работать девять площадок в Уфе, Ишимбае, Нефтекамске и Октябрьском для очные занятия по трем направлениям.
По окончании участники получат сертификат. Ожидается, что по всей России такой возможностью воспользуются около 100 тысяч школьников.
— Это уникальная возможность для старшеклассников разного уровня подготовки бесплатно обучиться программированию, чтобы в будущем с легкостью поступить в высшее учебное заведение и стать востребованным IT-специалистом на рынке труда, -прокомментировал заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Расул Таипов.
По словам же зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко, в будущем эти специалисты помогут стране достигнуть технологического суверенитета и экономической безопасности.