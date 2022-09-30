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Роскомнадзор: В Apple должны пояснить причину удаления приложений РФ из App Store

30 сентября 14:23
Фото: piqsels.com
В Роскомнадзоре заявили об обращении, направленном в адрес администрации Apple Inc. с требованием разъяснения причины исчезновения приложений VK из App Store. Роскомнадзор отметил, что указанные ограничения являются нарушением прав пользователей из России на свободный доступ к информации и общению.

Ведомство сообщает, что вследствие данного действия Apple Inc. миллионы россиян потеряли возможность общения в соцсети «ВКонтакте» и прочих приложениях VK, таких, как VK Мессенджер, VK Музыка и другие.

Об этом информирует Russian.rt.com.

Также Роскомнадзор обратился к Apple с требованием о разъяснении причины исчезновения из App Store и нескольких других приложений предприятий РФ, среди которых популярные «2ГИС», «Домклик», «ВТБ», «Новикомбанк», «Юла», «Сбербанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Альфа-банк» и «Открытие», а также «Аэрофлот» и «Utair».

Сообщается, что Минцифры РФ ранее уже направляло в Apple обращение по поводу удаления приложений VK из App Store.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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