Роскомнадзор: В Apple должны пояснить причину удаления приложений РФ из App Store

Также Роскомнадзор обратился к Apple с требованием о разъяснении причины исчезновения из App Store и нескольких других приложений предприятий РФ, среди которых популярные «2ГИС», «Домклик», «ВТБ», «Новикомбанк», «Юла», «Сбербанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Альфа-банк» и «Открытие», а также «Аэрофлот» и «Utair».