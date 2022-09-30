Роскомнадзор: В Apple должны пояснить причину удаления приложений РФ из App Store

Ведомство сообщает, что вследствие данного действия Apple Inc. миллионы россиян потеряли возможность общения в соцсети «ВКонтакте» и прочих приложениях VK, таких, как VK Мессенджер, VK Музыка и другие.
Также Роскомнадзор обратился к Apple с требованием о разъяснении причины исчезновения из App Store и нескольких других приложений предприятий РФ, среди которых популярные «2ГИС», «Домклик», «ВТБ», «Новикомбанк», «Юла», «Сбербанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Альфа-банк» и «Открытие», а также «Аэрофлот» и «Utair».
Сообщается, что Минцифры РФ ранее уже направляло в Apple обращение по поводу удаления приложений VK из App Store.