Присмотреться к недвижимости: лучшие варианты квартир с отличным видом из окна в Уфе

Прямо сейчас те, кто давно планировал и присматривается к покупке жилья, могут сделать крайне выгодную покупку, о которой многие мечтают всю жизнь.
Важно помнить, что в вопросе приобретения жилья есть несколько ключевых критериев, которые традиционно влияют на ее конечную стоимость. Один из них — вид из окна: наряду с локацией жилья, видовые характеристики напрямую и довольно существенно влияют на ценник.
Агентство недвижимости «Перспектива24» специально для Mkset ответило на вопрос, где в Уфе лучшие квартиры с незабываемым видом из окна. Добавим, что агенты по недвижимости обладают значительно большим опытом в выборе предложений:
— Агент всегда знает, где именно сейчас выгодное предложение — завтра такого уже может не быть, и поэтому важно выбирать объект именно с агентом. Каждый застройщик, как правило, рассказывает только про свой комплекс, умалчивая о преимуществах другого застройщика, а агент дает объективную оценку по всем предложениям на рынке, — подчеркивает агент по недвижимости «Перспективы24» Азамат Гималетдинов.
По словам специалиста, цена квартиры на высоком этаже может варьироваться в зависимости от качества открывающегося вида. Если это, скажем, река, лесной массив, открытое пространство или все вместе, такие видовые квартиры на верхних этажах могут стоить до 50% дороже невидовых вариантов.
Так, агентство недвижимости отметило ряд удачных вариантов в Советском районе, на ул. Карла Маркса, откуда открывается вид на лесной массив и можно наблюдать за жизнью исторического центра города. Наряду с функциональной планировкой, наличием развитой инфраструктуры и месторасположением здешних ЖК, видовые характеристики здесь, что называется, оказываются на высоте, а вид из окна нередко становится продолжением интерьера квартиры, поскольку застройщики в свое время реализовали здесь интересные архитектурные решения.
— Чаще всего видовые квартиры начинаются с четвертого-пятого этажа, разница составляет от 10 до 15% в зависимости от проекта, но согласитесь, что ежедневное созерцание прекрасного того стоит, — уточняет Азамат Гималетдинов. — Поэтому мы не только тщательно подбираем варианты локаций, но и варианты проектов, чтобы видовыми характеристиками обладало как можно большее число квартир в комплексе.
Еще несколько отличных вариантов для покупки есть в Октябрьском районе, где помимо развитой и удобной инфраструктуры открывается вид на лесной массив — Кошкин лес.
— Вид из окна — это не просто дополнительный бонус к хорошей квартире. Он может существенно влиять на ваше настроение и жизнь, даже если вы не смотрите в окно целенаправленно и продолжительное время. Присутствие широкого обзора и живописных видов, порождает ощущение перспективы и больших возможностей. Если начинать день с созерцания прекрасного, можно достичь большего, — подчеркивают в агентстве недвижимости «Перспектива24».