mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минимум полгода понадобится на ремонт повреждённых газопроводов

30 сентября 10:48
Фото: pxhere.com
Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что ремонт первого и второго “Северных потоков” потребуется не менее шести месяцев.

По словам депутата, ремонт можно проводить двумя способами. Первый подразумевает подъём трубопроводов на поверхность. Для этого придётся использовать огромные краны грузоподъёмностью около 3000 тонн. Второй – использование спецоборудования – так называемого кессона, который заводится на повреждённый участок, пишет iz.ru.

Оба варианта подразумевают применение специальных кораблей и другой сложной техники, требующей серьезной подготовки. Таким образом, все работы могут занять 6-12 месяцев.

Напомним, авария на одной из ниток трубопровода СП-2 случилась 26 сентября. После этого зафиксировали падение давления в трубе “А”. ЧП произошло неподалёку от острова Борнхольм (Дания). В этот же день оператор газопровода сделал заявление о снижении давления в обеих трубах.

Оператор газопровода Nord Stream AG, в свою очередь, заявил о невозможности сейчас оценить сроки восстановления работоспособности газопроводов.

Сообщается, что шведская комиссия назвала произошедшее на газопроводах “грубым саботажем”.Еврокомиссия также инициировала расследование и консультации с экспертами по возможным последствиям аварии для экологии и судоходства.

В Кремле, в свою очередь, допустили, что авария могла произойти в результате диверсии. 28 сентября следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48