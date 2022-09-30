Минимум полгода понадобится на ремонт повреждённых газопроводов

Напомним, авария на одной из ниток трубопровода СП-2 случилась 26 сентября. После этого зафиксировали падение давления в трубе “А”. ЧП произошло неподалёку от острова Борнхольм (Дания). В этот же день оператор газопровода сделал заявление о снижении давления в обеих трубах.